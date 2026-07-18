Схема Долиной не сработала: суд забрал жилье у бабушки и вернул покупателю

Продавцу-бабушке не помогла назначенная судом психолого-психиатрическая экспертиза. Фото: Andrii Iemelianenko/Shutterstock/Fotodom

Еще одно нашумевшее дело по «схеме Долиной» закончилось все-таки победой покупателя. Верховный суд Республики Татарстан подтвердил права Владислава Гайнуллина из Казани на купленное еще в 2024 году жилье. И отменил решение районного суда, по которому сделка купли-продажи квартиры была признана недействительной. История эта особенно интересна тем, что поставить в ней точку помогла судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Но, в отличие от ряда других подобных судебных историй, ее результаты помогли одержать победу не бабушке-продавцу, а именно покупателю.

Про историю Владислава мы уже писали. Она практически классическая для «бабушкиных схем». Влад приобрел двушку в Казани у 67-летней пенсионерки. Как нередко бывает в таких ситуациях, пожилая продавец произвела очень хорошее впечатление: приятная, общительная, с чувством юмора. Ничего похожего на напуганную «жертву», которую принуждают что-то сделать и которая не понимает что на самом деле творит.

- Мошенников я чую за версту, - убедительно рассказывала пенсионерка.

Мол, она-то толк в людях знает, поскольку долго работала школьным учителем — всех насквозь видит.

Вскоре, однако, выяснилось, что «чуялка» бабушку подвела. Со слов пенсионерки, деньги от продажи квартиры она перевела мошенникам, которые развели ее по полной программы от имени «следователей» и «сотрудников Центробанка».

Дальше — все как обычно в «пенсионерских схемах». Районный суд встал на защиту бабушки и признал сделку недействительной. Постановил, что покупатель возвращает квартиру, а продавец — полученную сумму денег. Но квартира бабушке вернулась, а вопрос с деньгами завис.

Влад с таким положением дел не мог согласиться — ради покупки собственного жилья молодой человек влез в серьезные долги. Подал на апелляцию.

Первое заседание суда апелляционной инстанции (Верховный суд Республики Татарстан) состоялось вскоре после нашумевшего решения Верховного суда РФ по «делу Долиной». Суд предложил сторонам попробовать примириться, продавцу — все же найти с помощью родственников необходимую сумму денег.

Но сторона бабушки выбрала другой путь — судебную психолого-психиатрическую экспертизу состояния пенсионерку в момент сделки. В ряде подобных дел именно с помощью такой экспертизы стороне продавца удавалось доказать, что конкретно в момент сделки бабушка (или дедушка) были не в себе, то есть не могли отдавать отчета своим действиям. Это опасный момент для покупателя жилья, поскольку при таком раскладе сделка признается недействительной, даже если покупатель вел себя добросовестно и осмотрительно и претензий к нему у суда никаких нет.

Но на этот раз продавцу-бабушке не помогла и назначенная судом психолого-психиатрическая экспертиза: комиссия экспертов признала, что пенсионерка была в момент сделки адекватной.

- Экспертиза была сделана очень дотошно и качественно, эксперты проанализировали все предоставленные аудио и видео, - рассказал «КП» Влад.

Теперь бабушке предстоит все-таки освободить квартиру — спустя почти два года после того, как та была продана. А Владислав наконец может готовиться к свадьбе, которую из-за всей этой истории пришлось отложить — ради устройства семейной жизни квартира и покупалась.

Для тех, кто не в теме (если такие еще есть): «бабушкина схема», она же «пенсионерская схема» - название для похожих судебных истории, когда продавец квартиры через некоторое время объявляет, что стал жертвой мошенников, и на этом основании через суд требует вернуть жилье обратно. Одно из наиболее известных таких дел — с народной артисткой Ларисой Долиной в роли продавца квартиры (по этой причине подобные истории получили также название «схема Долиной»). Районный суд признал эту сделку недействительной и оставил покупательницу Полину Лурье и без купленного жилья, и без денег (их покупательнице предложили требовать с мошенников). Решение поддержали апелляция и кассация. Но Верховный суд РФ эти решения отменил и защитил права добросовестной покупательницы спорной квартиры Полины Лурье, которая к заблуждениям продавца и обманувшим ее мошенникам никакого отношения не имеет.

В первых числах июля Президиум Верховного суда РФ утвердил обзор судебной практики по оспариванию сделок с жильем, где разбираются в том числе и характерные дела по «бабушкиным схемам».

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