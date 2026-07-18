Армия уходит в цифру

Количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в 2 раза Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Министр обороны Андрей Белоусов провел коллегию военного ведомства. И это было знаковое событие: министр, образно говоря, принимал у своих замов «госэкзамен». Дело в том, что на предыдущей Коллегии в декабре прошлого года, где Андрей Белоусов нарезал каждому своему заму конкретные приоритетные задачи по участку ответственности. И теперь им надо было отчитаться, что сделано прежде всего для успешного проведения специальной военной операции. Причем, в коллегии принял участие и помощник президента Алексей Дюмин. То есть Кремль тоже придал особое значение «семейному разговору в военных верхах».

- Я попрошу заместителей Министра обороны выступить с ответом на главный вопрос, который я поставил: ожидаемые результаты и какие риски стоят перед нами.

Особое внимание было уделено модернизации Вооруженных Сил, их оснащению, обеспечению боевых действий в зоне СВО. В том числе речь шла и о развитии войск беспилотных систем и противодействия средствам воздушного нападения. Не обошли стороной и меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ЗАМЫ МИНИСТРА: ГЛАВНОЕ

Замминистра генерал-полковник Александр Санчик доложил, что мобильность и боевой потенциал штурмовых подразделений группировок войск повышена за счет роста на 30% поставок мобильных средств передвижения - мотоциклов, багги, мотовездеходов. А за счет применения различных типов наземных робототехнических комплексов и беспилотников более чем в 2 раза увеличены объемы доставляемых грузов на линию боевого соприкосновения.

Замглавы ведомства Алексей Криворучко отчитался, что количество поставленных в войска БПЛА в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в 2 раза. Кроме того, создана единая система подготовки специалистов, а в учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений в целом с проведением боевого слаживания на штатной технике.

Замминистра Дмитрий Щербинин доложил: в первом полугодии проводилась активная работа по внедрению цифровых технологий. Конечная цель цифровой трансформации вооруженных сил в целом - достижение военного превосходства ВС РФ в современных и (если придется) будущих военных конфликтах за счет цифровых технологий и искусственного интеллекта. Кстати, по словам, Щербинина, эта трансформация идет с опережением сроков.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева отметила, что одной из ключевых задач, поставленных на декабрьской Коллегии, было сокращение времени эвакуации раненных в военные госпитали и повышение уровня оказания первой помощи непосредственно на линии боевого соприкосновения.

- В настоящее время выстроена комплексная система медицинской помощи, - сказала Цивилева. - Военнослужащий, получивший ранение на линии боевого соприкосновения, оперативно получает необходимую помощь, в том числе в течение так называемого «золотого часа» и далее в первые сутки доставляется в передовую медицинскую группу, где получает уже врачебную специализированную помощь и оперативно направляется в медицинские отряды специального назначения или центральные госпитали.

Это удалось достичь благодаря поставке в медицинские подразделения малогабаритными средствами для эвакуации раненых (типа гусеничных роботов НРТК), и слаженной работе эвакуационных групп во взаимодействии с подразделениями РЭБ, связи и бесплотных систем.

Замминистра обороны генерал-полковник Виталий Шулика подчеркнул, что работа с обращениями граждан является одной из приоритетных в Минобороны. Применяются 58 регламентов по решению основных социально значимых вопросов: жилищного и медицинского обеспечения, выплаты денежного довольствия, получения удостоверения ветерана боевых действий… В первом полугодии 2026 года уровень решения вопросов составляет 92%. А время решения вопроса - менее 21 дня.

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