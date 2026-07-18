Дарья Донцова призналась, что писать книги ей помогает внук Фото: Кадр видео.

Победившая рак российская писательница Дарья Донцова появилась на VK Fest в Москве. Она рассказала, что любит мопсов, а внук помогает ей в творчестве. Кадры появились в распоряжении KP.RU.

Во время общения с прессой писательница, еще недавно боровшаяся с онкологией, выглядела буквально светящейся изнутри от счастья и красоты. К тому же, она выбрала необычный образ. 74-летняя писательница явно молодится - она надела ярко-розовые штаны, дополненные белой рубашкой с изображениями фруктов.

Дарья Донцова призналась, что писать книги ей помогает внук

Тогда же она раскрыла журналистам некоторые секреты своего творчества. В частности, призналась, что писать книги ей помогает внук.

«30 страниц, но они от руки. Я пишу от руки, я не умею печатать на компьютере. Я нажимаю кнопку, все вылетает не туда, со мной случается истерика, прибегает мой десятилетний внук, который тычет пальцем куда-то, все возвращается. Это обычно работает так», - сказала Донцова.

Победившая рак российская писательница Дарья Донцова появилась на VK Fest в Москве. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Она также добавила, что жесткий подход к работе и привычка писать десятки страниц появились благодаря воспитанию. То было дано, отметила Донцова, немкой. При этом книгами все не ограничивается – потом писательница может отправиться на съемки или читать лекции.

Впрочем, отдыхать Донцовой все же иногда удается. Одна из главных отдушин – мопсы. В них, призналась писательница, она просто влюблена.

«Я просто влюбилась в эту породу. Вот и все. Нет объяснения никакого. Потом, мы просто внешне похожи, вам не кажется? По-моему я на самом деле вылитый мопс», - добавила Донцова.

На том же VK Fest откровениями с аудиторией поделилась телеведущая Ида Галич. Она призналась, что работает больше, чем обычно. Одновременно с этим артистка призвала россиян поднапрячься. Отдельно она подчеркнула, мол, «как раньше уже не будет».

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.