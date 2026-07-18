Сырский может потерять место главкома ВСУ Фото: REUTERS.

Три дня назад главнокомандующий ВСУ пережил министра, публично требовавшего его отставки. Теперь, по сведениям западной прессы, Зеленский уже смотрит кандидатов на его место. На на кону вопрос, кому на самом деле подчиняется украинская армия

В ночь на субботу по киевским штабным чатам расходилась одна и та же ссылка. Западная газета, опираясь на человека из ближайшего окружения Зеленского, написала то, что всю неделю существовало на правах догадки: президент один за другим принимает доклады высшего командования о положении на фронте - и в тех же беседах, решает другую задачу. Он смотрит генералов. Ищет того, кому однажды можно будет передать из рук Александра Сырского тысячу двести километров фронта - так, чтобы этот фронт не дрогнул ни на одном участке.

Ещё в среду такой сюжет казался невозможным. В среду Сырский выиграл самую громкую аппаратную дуэль - поставленный перед выбором «министр или главком», Зеленский пожертвовал министром. Михаил Фёдоров - технократ, любимец западных столиц, человек, требовавший немедленной замены командующего, - покинул Министерство обороны. Генерал остался. В Киеве это прочли как окончательный ответ и финал партии

Партия, как выясняется, лишь отложена. Источник аккуратен: решение не принято, президент всего лишь «открыт» к увольнению - при условии, что преемник примет фронт без единого сбоя. Но утечки такого калибра не устраивают ради оговорок. Их устраивают ради одной фразы - и эта фраза произнесена: неприкосновенных больше нет. Отбор уже идёт.

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Федоров публично признал, что предлагал президенту заменить и Сырского, и начальника Генштаба Гнатова, и огласил список из одиннадцати системных претензий Фото: REUTERS.

Чтобы понять, как генерал, только что «съевший» министра, сам оказался в очереди на выход, нужно отмотать неделю назад.

Конфликт Фёдорова и Сырского зрел месяцами и был спором не о личностях, а о власти внутри армии. Министр-технократ настаивал: людей, дроны и боеприпасы должны распределять данные, а не телефонные звонки корпуса должны получить самостоятельность, впереди пехотинца должен идти робот. Главком отвечал в логике классической военной школы: управление фронтом не терпит экспериментов посреди сражения, а решения концентрируются наверху - у него.

Шестнадцатого июля, уже после отставки, Фёдоров сжёг мосты. Он публично признал, что предлагал президенту заменить и Сырского, и начальника Генштаба Гнатова, и огласил список из одиннадцати системных претензий: армия воюет тактикой вместо операций, бригады дробят и раздёргивают между направлениями, ресурсы распределяются вручную и по лояльности, успешных командиров изолируют, наверх идут приукрашенные доклады. По версии окружения экс-министра, развязка наступила после того, как главком фактически поставил верховному ультиматум: или я, или он.

И вот здесь победа Сырского начала превращаться в проблему. Президент, которому генерал продиктовал кадровое решение, - конструкция, не существующая в природе украинской власти дольше нескольких недель. Зеленский уже проходил это с Залужным - и урок усвоил.

Дальше события понеслись. На улицы Киева второй день подряд выходили протестующие с требованием вернуть Фёдорова и убрать Сырского. Действующие офицеры публично поддерживали отставленного министра, заместитель командующего Воздушными силами подал рапорт. Семнадцатого июля Зеленский провёл дистанционные консультации с командирами корпусов - и отдельно, лично, принял Андрея Билецкого, командира 3-го армейского корпуса, чью фамилию источники в Генштабе называют в коротком списке преемников. А восемнадцатого, по данным комбриги получили негласное указание записывать ролики в поддержку главкома - верный признак того, что борьба за должность перешла в фазу сбора лояльностей.

На этом фоне субботняя утечка читается так: Банковая одновременно посылает два сигнала: протестующим - «вас услышали, вопрос не закрыт», Сырскому - «замена существует, ведите себя соответственно».

ПОЧЕМУ ГЛАВКОМ ВСУ СЫРСКИЙ СТАЛ НЕУДОБЕН ЗЕЛЕНСКОМУ

Украинцы вышли на "картонный майдан" Фото: REUTERS.

Парадокс в том, что личной неприязни между президентом и главкомом, судя по всему, нет. Ещё весной источники описывали их отношения как близкие: созвоны каждые несколько часов, схожие темпераменты, общая склонность к рискованным решениям. Сырский был удобен именно тем, чем не был Залужный: непубличностью, отсутствием политических амбиций, управляемостью.

Неудобным его сделали последние десять дней - и сразу по нескольким причинам.

Первая - прецедент. Ультиматум, если он был, превращает подчинённого генерала в самостоятельный центр силы. Вторая - цена. Сохранив Сырского, Зеленский получил уличные протесты, публичный раскол офицерского корпуса и недоумение западных партнёров, плотно работавших с командой Фёдорова. Третья - реформы. Курс на технологическую армию декларировал сам президент, теперь любой сбой этого курса будет объясняться одной фамилией. Четвёртая - мобилизация: скандальные ТЦК подчинены военной вертикали, и главком - удобный адрес для переноса общественного гнева. И пятая, быть может, главная: организованная кампания в его поддержку в войсках демонстрирует наличие у генерала собственной опоры. Для Банковой это худшая из возможных картинок.

При этом снимать Сырского прямо сейчас - риск не меньший. Решение, которое трудно объяснить и армии, и союзникам. Отсюда и осторожная формула утечки: увольнение возможно, но только при гарантии «плавного перехода».

КТО СМЕНИТ СЫРСКОГО: КАНДИДАТЫ

Кастинг, судя по утечкам, идёт вокруг четырёх фамилий .

Фаворит - 43-летний Михаил Драпатый, командующий Объединёнными силами. Кадровый военный, прошедший все ступени от комбата 2014 года до стабилизации харьковского прорыва в мае 2024-го, приемлемый для Запада и уважаемый в войсках. Его продвигал Фёдоров, он публично говорил о «страхе, лжи и безответственности» в системе - и при этом остаётся человеком, которому Зеленский однажды уже не дал уйти, отклонив его рапорт об отставке. Если решающим критерием станет передача управления - это его кандидатура. Слабое место: назначение Драпатого будет выглядеть капитуляцией президента перед улицей и посмертной победой Фёдорова.

Михаил Драпатый Фото: wikimedia.org.

Самый громкий вариант - Билецкий. Его 3-й корпус, выстроенный как отдельная военная школа с собственным рекрутингом и ставкой на наземных роботов, западная пресса называет прообразом будущей украинской армии. Но Билецкий - это ещё и бывший депутат, основатель политического движения и создатель первоначального «Азова»* (организация признана в РФ террористической и запрещена). Поставить во главе армии генерала с собственной идеологией, медийной машиной и организованным ветеранским тылом - значит вырастить конкурента опаснее любого Залужного. Скорее всего, встреча 17 июля была не собеседованием, а демонстрацией: смотри, Александр Станиславович, очередь существует.

Андрей Билецкий Фото: wikimedia.org.

Есть и аппаратно-безопасный компромисс - командующий Сухопутными войсками Геннадий Шаповалов, генерал с висбаденской, натовской биографией, никому не бросающий вызова. И есть технический вариант - начальник Генштаба Гнатов, чьё повышение, впрочем, обессмыслило бы всю перезагрузку: Фёдоров требовал убрать его вместе с Сырским.

Геннадий Шаповалов Фото: wikimedia.org.

Но не будем забывать и про Залужного. Опросы дают послу в Лондоне 73 процента доверия против 61 у президента. Именно поэтому его возвращение в армию - самый очевидный для общества и самый невозможный для Банковой сценарий: это было бы признанием ошибки 2024 года и собственноручным приведением к войскам главного электорального конкурента.

Валерий Залужный. Фото: IMAGO/STR/Global Look Press

ПРОГНОЗ ПО СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

Наиболее вероятный на ближайшие дни сценарий - не отставка, а удушение полномочий. Вокруг главкома уже выстраивается параллель: и. о. министра Хмара, СНБО, президентский советник по оборонным технологиям, прямой доступ корпусных командиров к Зеленскому. Сырскому оставляют фронт - и постепенно уводят из-под него дроны, производство, закупки, дальние операции. Правда, ровно такая же конструкция двоевластия уже взорвалась однажды - конфликтом Фёдорова и Сырского.

Если же протест не уляжется, а раскол в командирской среде станет глубже, замена будет оформлена как «плановая передача новому поколению» — и тогда первым в списке стоит Драпатый.

Суть же происходящего глубже кадровой интриги. Сырский выиграл у Фёдорова должность — но вместе с ней принял на себя всю ответственность за старую армию: за ручное управление, за раздёрганные бригады, за доклады, которые приятно читать. Фёдорова можно было уволить указом. Нельзя уволить поставленный им вопрос: способна ли армия, управляемая по телефону сверху, победить более многочисленного противника в войне, где дроны и программное обеспечение устаревают быстрее, чем проходит штабное согласование.

Зеленский сейчас решает не только, нужен ли ему другой главком. Он решает задачу посложнее: как убрать генерала, ставшего слишком сильным, — и не назначить при этом генерала, который станет ещё сильнее.

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