Знаменитая российская певица Татьяна Куртукова высказалась о конфликте с Юрием Лозой из-за песни «Сосеночки». Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская певица Татьяна Куртукова высказалась о конфликте с Юрием Лозой из-за песни «Сосеночки». Она призналась, что ситуация уже исчерпана и никаких разногласий нет. Слова артистки прозвучали на VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, многострадальные «Сосеночки» Юрия Лозы стали причиной настоящего скандала. Артист предложил Куртуковой купить его песню с таким названием, но та отказалась. В итоге, Лоза заявил, что коллега по цеху толком и неизвестна. Поскольку ее знают «по двум строчкам».

Куртукова прокомментировала конфликт с Лозой из-за «сосеночек»

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На сцене VK Fest ведущий Илья Соболев попросил Куртукову снова прокомментировать ситуацию. Однако артистка призналась, что никакого конфликта и нет.

«Предложил директору, тот предложил мне спеть песню. Вежливо отказались. Поэтому и конфликта никакого нет. И не общались», - сказала Куртукова.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, на том же VK Fest Татьяна Куртукова исполнила гимн России. Она вышла на сцену, после чего спела главную песню страны. Все происходило прямо под палящим солнцем, но артистку это не смутило.

В рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.