Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что регулярно ездит метро и даже закупается на рынке. Фото: Кадр видео.

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что регулярно ездит метро и даже закупается на рынке. С признанием артист выступил в беседе с журналистом KP.RU на фестивале VK Fest на ВДНХ.

По словам Шаляпина, на метро ездят буквально все артисты мирового масштаба. В пример он привел Лену Катину. Та, по словам певца, несмотря на статус большой артистки, после съемок может спуститься в метро, и никто даже не обращает внимания.

Порохор Шаляпин признался, что ездит на метро и закупается на рынке

«У девочек преимуществом. Я зашел – меня конечно узнают, даже в маске. А девочкам многим… Да пошли в метро, доехали спокойно, и все. Без пробок», - сказал Шаляпин.

Тогда же он добавил, что автографы в метро у него практически не просят. Однако фанаты Егора Крида встречаются. Одна из таких даже озвучила просьбу.

«Один раз только ко мне подсела фанатка Егора Крида, попросила передать ему записку. А так, в целом, нет (не просят автографы – Прим. Ред.). Я передал Егору, что там фанатка в метро тебе передавала привет», - рассказал Шаляпин.

Артист также подчеркнул, что сам живет близко к станции метро. Поэтому поводов не пользоваться удобным транспортом у него нет. Особенно, когда пробки. Но даже этим все не ограничивается.

«Я прекрасно себя чувствую. Я вообще не понимаю, о чем вы паритесь. И на рынок я могу зайти, купить себе одежду. Да, у меня есть деньги, и я горжусь тем, что я ближе к народу, так скажем. Я же не сумасшедший переплачивать», - подытожил Шаляпин.

В той же беседе с прессой артист рассказал и о личной жизни. Он признался, что уже нашел себе новую возлюбленную. Правда, есть нюанс – пассия находится в больнице. Артист не раскрыл, что с ней произошло, но искренне надеется, что она «не окочурится».

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.