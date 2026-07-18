Жена Федорова заявила о формировании больного культа личности вокруг ее мужа. Фото: социальные сети/ Reuters

Три дня Киев протестует против отставки Михаила Федорова. На третий день самым обсуждаемым высказыванием стала публикация его жены - о «психозе», «больном культе личности» и угрозах семье. Разбираем, что именно она написала и что происходит вокруг.

Утром 18 июля, когда у театра имени Ивана Франко в Киеве третий день подряд собирались люди с картонными плакатами «Верните Федорова» и «Сырского - в отставку». Люди теснились у президентской администрации, военные писали рапорты, а интернет с лихорадочной быстротой превращал бывшего министра обороны в нового национального спасителя. Именно в этот момент в Instagram* появляется публикация Анастасии Федоровой - жены отставленного министра обороны. Она начиналась со слова, которое мгновенно разошлось по заголовкам: «Мне страшно». Но, вопреки ожиданиям, страх этот, по ее словам, был связан не с судьбой мужа, а с тем, что происходит вокруг его имени: за трое суток уволенный чиновник превратился в объект массового обожания, а его семейные видео - в материал для чужих фантазий. В социальных сетях началось уже совсем странное: женщины стали переделывать семейные видео Федоровых, вставляя собственные лица вместо лица Анастасии. Чужой муж за несколько часов превратился в эротический символ. Причем рядом с ним в некоторых кадрах оставалась девятилетняя дочь. Пост, задуманный как призыв «остановиться на этапе благодарности», сам стал новостью - и еще одним свидетельством того, в какой точке напряжения находится сейчас украинская политика.

ЖЕНА МИХАИЛА ФЕДОРОВА УСТРОИЛА СКАНДАЛ

Анастасия Карпенко: «Мне страшно. Но не за мужа» Фото: социальные сети.

Публикация появилась 18 июля в аккаунте @fedorova.more. Ключевая мысль сформулирована в первых строках: «Мне страшно. Но не за мужа». За Михаила Федорова, по словам жены, она не переживает - сил и амбиций у него достаточно. Пугает ее другое: «Страшно от психоза. Страшно жить в стране, где люди... начинают строить больной культ личности» - точнее, как она уточняет, даже не культ, а «икону»

«Наши семейные видео используют в собственных фантазиях в личных аккаунтах, подставляя себя на место жены. Рядом - моя дочь. О сексуализации я даже не хочу говорить. Подробно описывать, что бы вы делали с чужим мужчиной, - это уже не чувство юмора», - написала Федорова, завершив пассаж резко, с нецензурной оценкой происходящего: «Нет, девочки. Вы не шутите. <...> И это ****»

В том же посте она упомянула угрозы в адрес себя и дочери и преследование после отставки мужа, упрекнула медиа в искажении слов близких ради «дешевых кликбейтов» и сформулировала пожелание, которое многие прочитали как политическое: она хотела бы, чтобы дочь росла в стране, «где никого не преследуют и не делают из людей кумиров», а «президента избирают не пубертатом и овуляцией за сутки в соцсетях, а холодным разумом». Отдельная фраза - о дочери: «Мне будет очень сложно объяснить дочери, за что она потеряла столько обычного детства».

ОТСТАВКА МИНИСТРА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ: ПРИЧИНЫ И ПОДРОБНОСТИ

Федоров откровенно высказался об украинской власти, как только объявили о его отставке Фото: REUTERS.

Пост невозможно читать вне хроники последних трех дней. Вечером 15 июля стало известно: Михаил Федоров - семь лет руководивший цифровой трансформацией страны и лишь в январе пересевший в кресло главы оборонного ведомства - в новое правительство не возвращается. О причинах гадать не пришлось. И сам министр, и осведомленные источники говорили об одном: о конфликте с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским - двух несовместимых представлениях о том, как должна воевать страна.

Днем позже, на прощальной пресс-конференции, Федоров отказался от дипломатических умолчаний. Министерство, по его словам, столкнулось «с полной блокировкой всех инициатив», главком «вместо того, чтобы думать, как асимметрично побеждать Россию, придумывал, как расколоть страну», и «не готов говорить о проблемах открыто, лицом к лицу». Спор двух ведомств, до той поры упрятанный в протокольные формулировки, впервые прозвучал публично - из уст человека, которому аппаратно уже нечего было терять.

Освободившееся кресло между тем повисло в воздухе. Кандидатура главы МВД Игоря Клименко до голосования в Раде так и не дошла: по свидетельствам депутатов, тот от предложения отказался. К исходу третьего дня кризиса обязанности руководителя оборонного ведомства воюющей страны, исполнял Евгений Хмара. Зеленский признал личную ответственность за происходящее и пообещал, что Федоров «останется в команде», - обещание, которого улице, судя по плакатам, оказалось мало.

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После отставки министра обороны на Украине прошли митинги протеста Фото: REUTERS.

Реакция на отставку оказалась беспрецедентной для военного времени. 16 июля акции прошли в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Харькове и ряде других городов. 17 июля, только в Киеве на площадь Франко вышло не менее 10 тысяч человек, скандировавших «Верните Федорова!» и «Долой Сырского!» . 18 июля протесты продолжились третий день.

Отставку публично не приняла и часть военной среды: рапорт об увольнении подал заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров, назвавший отстранение Федорова «большим злом для обороноспособности», советники министра Сергей Бескрестнов и Сергей Стерненко покинули должности, причем Стерненко назвал Федорова «лучшим министром обороны за всю историю». За Федоровым закрепилась репутация архитектора украинской беспилотной программы, реформатора закупок и переговорщика по Starlink - этим объясняется и эмоциональный градус поддержки.

Именно эта волна и породила феномен, против которого выступила Анастасия Федорова: стихийную героизацию, в которой политическая поддержка смешалась с фан-культурой - вплоть до переделанных семейных роликов. Показательно, что часть комментаторов ответила ей: протесты - «о переменах, а не о личности Федорова»

Сама Федорова просила ровно об обратном - «остановиться на этапе благодарности» и выбирать «холодным разумом». Услышат ли этот призыв улица, поклонницы и политики - вопрос, который останется открытым дольше, чем исчезающая публикация в Instagram*. Пока же ее пост зафиксировал момент точнее многих аналитических сводок: кризис, начавшийся как аппаратный конфликт двух людей, стал разговором о том, кому и чему в стране еще верят.

* - продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

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