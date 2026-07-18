Несколько российских группировок движутся к крупнейшим городам северной части ДНР. Фото: Александр Река/ТАСС

В военной сводке расстояние порой говорит громче длинного перечня населённых пунктов. В докладе начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова таким числом стали пять километров - столько отделяет передовые российские подразделения от восточных окраин Краматорска.

Одновременно начальник Генштаба заявил, что организованная оборона ВСУ в Красном Лимане сломлена, российские части вошли в Алексеево-Дружковку, вышли к окраинам Николаевки и ведут бои в Доброполье. Доклад выстроен не как перечень отдельных эпизодов, а как картина одновременного движения нескольких группировок к крупнейшим городам северной части ДНР.

Глава Генштаба Герасимов выступил с докладом: вот что происходит в зоне СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов зачитал доклад. Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска, заявил Герасимов, продолжают «освобождение территории Донбасса и Новороссии», а соединения Объединённой группировки наступают на всех направлениях.

Центральной темой доклада стало положение в Донецкой Народной Республике. Именно здесь,сейчас сходятся действия группировок войск «Запад», «Южная» и «Центр».

"Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», - освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой Народной Республики", - подчеркнул Валерий Герасимов.

Таким образом, выступление начальника Генштаба оказалось не столько очередным перечнем освобожденных населенных пунктов, сколько публичным обозначением общего замысла: давление на оборону ВСУ развивается сразу с нескольких сторон - от Красного Лимана и Святогорска до Краматорска, Дружковки и Доброполья.

Красный Лиман: «оборона противника сломлена»

Одно из главных заявлений касается Красного Лимана. По словам Герасимова, подразделения 25-й армии завершают бои за город.

"Организованная оборона противника в городе сломлена, ведётся уничтожение отдельных очагов сопротивления", - сообщил начальник Генштаба.

Красный Лиман - рубеж, имеющий «ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении». Город стоит восточнее Славянска, на узле дорог, ведущих к северной части ДНР.

Параллельно, российские соединения продвигаются по территории национального парка «Святые горы», бои идут в Святогорске и Щурово. Давление охватывает всю полосу между Красным Лиманом, Северским Донцом и подступами к Славянску.

Менее пяти километров до Краматорска

Самым важным фрагментом выступления стало сообщение о приближении российских войск к Краматорску.

Соединения и части 3-й армии, наступающие в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки, заявил начальник Генштаба.

"Передовые подразделения армии находятся от восточных окраин Краматорска менее чем в пяти километрах", - сообщил Герасимов.

По его словам, по формированиям ВСУ, удерживающим позиции уже непосредственно в городской черте Краматорска, наносится огневое поражение.

Именно эта цифра - менее пяти километров - становится главной военной новостью выступления. Речь идет уже не о дальних подступах, а о ближайшей пригородной полосе одного из крупнейших центров украинской обороны на севере ДНР.

Группировка «Запад» продвигается от Купянска на запад, завершает бои за Красный Лиман и действует в районе Святогорска Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

От Константиновки - к Дружковке

Ещё один вектор обозначен южнее Краматорска. Войска Южной группировки после установления контроля над Константиновкой, заявил Герасимов, продвигаются к Дружковке: передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в черте города.

Таким образом, давление на Дружковку развивается со стороны Константиновки, тогда как подразделения 3-й армии приближаются к Краматорску с востока. Эти города входят в одну плотно застроенную полосу, поэтому каждый новый выход к их окраинам неизбежно влияет и на положение соседних украинских частей.

Купянское направление: на запад от Оскола

Значительная часть доклада была посвящена действиям группировки войск «Запад», наступающей на широком фронте.

На купянском направлении российские части, по словам Герасимова, отразили попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и вытеснить подразделения ВС РФ на восточный берег Оскола.

Теперь штурмовые подразделения продвигаются от Купянска далее на запад - в общем направлении на Шевченково.

Южнее Боровой продолжаются бои с украинскими формированиями, остающимися на восточном берегу Оскола. В Подлимане идут уличные бои.

Из доклада следует, что группировка «Запад» решает сразу две связанные задачи: расширяет зону действий западнее Оскола на купянском участке и одновременно наступает через Красный Лиман и Святые горы в сторону северной части ДНР.

«Южная» группировка после Константиновки движется к Дружковке. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Доброполье: бои севернее Красноармейска

Упорные бои продолжаются и в полосе ответственности группировки войск «Центр».

На добропольском направлении российские соединения развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои непосредственно в Доброполье и Анновке.

Под контроль российских войск перешел населенный пункт Ленина, также известный как Мирное. Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.

Выход боевых действий к Доброполью означает дальнейшее смещение линии соприкосновения на север от Красноармейска. В общей географии выступления этот участок становится третьей зоной давления - наряду с Краснолиманско-Славянским направлением и движением от Константиновки к Дружковке и Краматорску.

Что еще сказал генерал армии Герасимов

Из выступления начальника Генштаба складывается единая последовательность действий:

Группировка «Запад» продвигается от Купянска на запад, завершает бои за Красный Лиман и действует в районе Святогорска

«Южная» группировка после Константиновки движется к Дружковке

Подразделения 3-й армии подошли к Краматорску менее чем на пять километров

Группировка «Центр» ведет бои в Доброполье и продвигается севернее Красноармейска.

Главное в докладе Герасимова - даже не количество перечисленных населенных пунктов, а сближение нескольких направлений наступления. На карте они складываются в движение к крупнейшим узлам украинской обороны на севере и северо-западе ДНР.

После публичной части совещания начальник Генштаба поручил подробнее рассмотреть результаты действий группировки войск «Запад» и уточнить порядок дальнейших действий. И эта деловая концовка звучит едва ли не важнее громких формулировок: прозвучавшие заявления были не итоговой реляцией, а постановкой следующей задачи.

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