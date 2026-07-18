Подавляющее большинство товаров покупатели маркетплейса оплачивают при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с пятницы на субботу, 18 июля 2026 года, украинские дроны атаковали распределительные центры компании Wildberries в двух российских регионах. Пожары начались на складах в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. При этом, естественно, пострадал не только маркетплейс, но и селлеры, державшие в логистическом центре свои товары. В какую сумму оценивается ущерб? Какую помощь окажут пострадавшим? И получат ли какую-то компенсацию продавцы? Ответы на основные вопросы - в материале KP.RU.

- Что это за склады?

- Логистические мощности двух складов составляют около 350 тысяч квадратных метров. Это примерно 7% всех складских площадей компании. По различным оценкам, общий ущерб может составить от 20 до 50 млрд рублей – в зависимости от того, какие именно товары и оборудование были на складах.

- Что там хранилось?

- Как правило, отдельной специализации для складов маркетплейсов нет. Они располагаются, как правило, вблизи основных потребителей. И распределяются по географическому принципу. На сгоревших хранился большой ассортимент всех видов товаров, которые продаются на платформе. Более полная информация появится позднее – лишь после того, как компания проведет инвентаризацию.

- Какие компенсации получат пострадавшие и семьи погибших?

- По последним данным, в ходе двух атак погибло восемь сотрудников компании. Еще несколько десятков пострадали. Как заявили в Wildberries, семьи погибших сотрудников получат от компании по 2 млн рублей, а пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии, – по 1 млн рублей.

- Что делать продавцам, чей товар пострадал?

- Вины маркетплейса в пожаре нет. И даже если товар был застрахован, выплаты селлерам не полагаются. Налет БПЛА считается «форс-мажором» или фактором «непреодолимой силы». Ни базовая, ни добровольная страховка этот риск не покрывают. Полисы покрывают лишь те случаи, когда товар был утрачен по вине маркетплейса или его работников. К примеру, как это было после пожара на складе в Шушарах Ленинградской области. Тогда селлеры получили компенсации. Тем не менее, несмотря на это, маркетплейс готов оказать селлерам финансовую поддержку.

«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

О том, какая это будет помощь и как ее можно будет получить, в компании сообщат чуть позже. А юристы советуют пострадавшим селлерам пока собирать все документы об остатках на сгоревших складах.

- Как это отразится на покупателях?

- Подавляющее большинство товаров покупатели маркетплейса оплачивают при получении. Поэтому для них никаких потерь не будет. Они просто не получат заказанные товары. Если товар оплачен и аналогичный есть на других складах, то покупателю доставят его. Если такого же товара нет, деньги должны вернуть. Правда, кто это будет делать – маркетплейс или продавец – пока точной информации нет.

Сейчас, как сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким, "товары, которые находились на пострадавших логистических объектах, временно сняты с продажи".

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