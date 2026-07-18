«Румынский кот»: телефон экс-министра обороны Украины Федорова взломали российские силовики

Михаил Фёдоров годами позиционировал себя как архитектор украинского «государства в смартфоне». Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Михаил Фёдоров годами позиционировал себя как архитектор украинского «государства в смартфоне», но, как выяснилось, собственный гаджет он берег куда хуже, чем виртуальные паспорта своих сограждан. Российским силовикам удалось заглянуть в телефон бывшего министра цифровой трансформации, и найденное там - уже не просто утечка, а серьёзный удар по репутации. Всё это могло бы сойти за политический анекдот, если бы не одно «но»: украинской контрразведке здесь явно не до смеха.

В устройстве главного борца с «российским цифровым влиянием» обнаружились не только служебные контакты, но и старая добрая российская почта Mail.ru, регулярный собеседник с номером из Чувашии и загадочный гражданин Румынии, который красуется в записной книжке под псевдонимом «Румынский кот». Для человека, который клеймил всё российское IT-позором, это звучит как признание в симпатиях, только очень неловких.

Что именно попало в руки

Первые публикации о «цифровом трофее» появились 18 июля - устами неназванного представителя наших силовых структур. «Некоторое время назад нам удалось получить доступ к смартфону», - лаконично сообщил источник. И, судя по обтекаемым формулировкам, одним аппаратом дело не ограничилось: в разработке побывали и другие электронные игрушки господина Фёдорова.

Дату взлома источник благоразумно опускает, объясняя публичную огласку циничной прагматикой: после отставки министра эти данные потеряли былую оперативную ценность, а значит, часть из них можно смело выбрасывать в информационное поле. И выбросили - эффектно.

В руках российской стороны - номера, контакты, почтовые ящики и, что важнее, цифровой след, уводящий прямиком на российские IT-платформы. Так и ломаются стереотипы: оказывается, пользоваться российскими сервисами не зазорно даже для тех, кто строит на этом свою политическую карьеру.

Артём из Чувашии и загадочный кот

Первый персонаж этой истории - некий Артём Григорьевич К. Его номер, бьющийся в базе российских операторов, зарегистрирован в Чувашии. С владельцем этого номера Фёдоров, по данным источника, поддерживал «постоянное общение». Кто этот Артём - старый друг, связной или просто случайный визави? Силовики не уточняют, оставляя пространство для самых пикантных догадок.

Второй контакт выглядит уже как сюжет для шпионского детектива. Некий гражданин Румынии гордо обозначен в телефоне украинского министра как «Румынский кот». Прозвище звучит как кодовое имя, хотя формальных поводов для общения с румынами у Фёдорова хватало. В январе 2024 года он подписывал с румынским коллегой Богданом-Груей Иваном соглашение о кибербезопасности и облачных технологиях. Так что номер из Румынии в телефоне министра вполне мог быть. А вот то, как этот контакт подписан, выдает в бывшем министре человека который привык шифроваться даже в быту.

Российская почта - вот где настоящая боль

Но главная неловкость даже не в чувашском абоненте и не в румынском «коте». Самое неприятное для Киева - это почта. По словам источника, Фёдоров регистрировал ящики на российских доменах и пользовался услугами наших IT-гигантов. И это не данные пятилетней давности, а следы, оставленные в период, когда он уже вовсю руководил ведомством.

Его министерство слало обращения в 600 иностранных компаний, добиваясь ухода из России, хвасталось «цифровой блокадой» и собирало IT-армию. А он сам в это время спокойно хранил корреспонденцию на отечественных площадках. Для украинского Минцифры это выглядит как профессиональный нокаут.

Особенно пикантный штрих: в июле 2025-го украинское Минобороны официально и вполне обоснованно рекомендовало военным не заходить на «Яндекс Почту» и Mail.ru, называя их инструментами российских спецслужб. Эта рекомендация до сих пор висит на сайте ведомства. Выходит, солдатам - «нельзя», а министру - «можно»? Такой разрыв между публичным пафосом и приватными привычками дорогого стоит.

Цена одной записной книжки

Телефон высокопоставленного чиновника всегда интересны связями. Кто кому звонит, когда это происходит и через кого решаются вопросы за рамками протокола. Один повторяющийся номер телефона иногда раскрывает больше, чем пачка секретных документов. Бумаги показывают, что государство решило. А контакты кто и как помог ему это решение принять.

Для Фёдорова эта история оборачивается репутационным цугцвангом. Он оказался тем самым сапожником без сапог: цифровой министр, чей телефон гуляет по российским базам, а контакты пестрят отечественными кодами и странными кличками. Острая, ироничная и очень неудобная для Киева история. Но для нас лишнее подтверждение старой истины: даже в виртуальном «государстве в смартфоне» без российского следа не обойтись. Как и без «кота» в мешке.

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