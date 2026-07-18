На VK Fest 2026 знаменитости удивили необычными образами. Фото: Даниил ОПАРИН/Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 18 июля, в Москве на ВДНХ стартовал VK Fest 2026. Главные события развернулись сразу на нескольких площадках, а хедлайнерами стали самые популярные артисты страны. KP.RU рассказывает и показывает, кто и в чем пришел на одно из самых масштабных музыкальных мероприятий страны.

Татьяна Куртукова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Татьяна Куртукова открыла VK Fest гимном России

VK Fest начался с Гимна России

Открыла основную, синюю сцену певица Татьяна Куртукова, исполнив гимн России. Артистка вышла в шикарной кружевной бежевой блузке, поверх которой надела сине-золотой жакет, и в белоснежной юбке. После нее перед зрителями выступили Дора, IOWA, Markul и Ева Польна. Ближе к вечеру сцену захватили Aarne, Toxi$ и Big Baby Tape, а затем свои хиты исполнил JONY, который вышел к тысячам поклонников в модной черной кожаной куртке и солнцезащитных очках. Оно и понятно: его выход совпал с закатом, пожалуй, самое удачное время для появления артиста на сцене.

JONY Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ваня Дмитриенко спел без Ани Пересильд

Специальным гостем синей сцены стал артист, имя которого до последнего держали в секрете. Появление Вани Дмитриенко стало одним из сюрпризов программы. 20-летний певец вышел в черной кожаной куртке от Saint Laurent за 5000 евро (около 500 тысяч рублей) и начал с первого хита в своей карьере — «Венера-Юпитер», который выпустил еще в 15 лет. После артист исполнил песню, которая за считанные дни возглавила музыкальные чарты, — «Силуэт», его дуэт с актрисой Анной Пересильд. Кстати, возлюбленная Вани на сцену не вышла, зато рядом была его мама. «Нигде не можем пообщаться, кроме как на концерте, она все эти песни слышала миллион раз, но человек не устает слушать», — сказал Дмитриенко.

Появление Вани Дмитриенко стало одним из сюрпризов программы. 20-летний певец вышел в черной кожаной куртке от Saint Laurent за 5000 евро (около 500 тысяч рублей) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завершала музыкальную программу синей сцены Zivert. Именно ее выступление стало одним из самых ожидаемых событий первого дня, особенно с учетом того, что ее новый трек GAZ стал настоящим хитом, взорвавшим чарты.

Регина Тодоренко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Уже по традиции московского фестиваля артисты и гости прошли по специальной синей дорожке. В этом году ее ведущими стали Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Алена Блин и Регина Тодоренко в… костюме зебры. Первой, как и на синюю сцену, вышла исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова в воздушном голубом платье с сумкой, украшенной лилиями. Под натиском Соболева певица вспомнила «сосеночки» Юрия Лозы. «Предложил (песню с таким названием, — прим. ред.) директору. Вежливо отказались. Поэтому и конфликта никакого нет. Мы с ним не общались», — сказала Куртукова.

Прохор Шаляпин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прохор Шаляпин разговорился о любви, деньгах и... метро

Илья Соболев также встретил на дорожке Прохора Шаляпина, который заменил его в «Шоу Воли» на должности соведущего. «Тумбу, за которой ты стоял, сделали побольше», — поиздевался над ним Прохор. Также Шаляпин сделал важное заявление: «Мое сердце не свободно, она сейчас в больнице находится. Она ходячая, если что».

Прохор Шаляпин рассказал о новых отношениях

Позднее в разговоре с KP.RU он подробнее рассказал о своей избраннице. «У меня все нормально с личной жизнью. Но выводить в кадр я не хочу, понимаете? Не хочу вот этого лишнего пиара, злословия и желтухи. Мне всего хватает. Я сейчас купаюсь в любви, зачем мне это надо? Я уже свое отсидел в ток-шоу, я уже превозмог на несколько десятилетий вперед», — резко стал серьезным Прохор.

Ольга Серябкина и Ида Галич пришли в одинаковых париках

Певица Ольга Серябкина внезапно перевоплотилась в блондинку, правда, только на время. Экс-солистка SEREBRO надела парик, но в разговоре с «Комсомолкой» призналась, что хочет перекраситься в этот цвет.

Ольга Серябкина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я мечтаю о блонде всю жизнь, но это, я думаю, всегда так. У всех, кто всегда в одном и том же цвете, всегда хочется перемен, таких кардинальных. Поэтому, слава богу, есть опция вот так баловаться круто. Мне не жарко, я устойчива к этому. Чтобы охладиться, пью воду, в детстве, как и все, любила мороженое, а потом я прочитала, что мороженое — это один из самых вредных продуктов. И, ты знаешь, я как-то так погрузилась и загрустила от этого, и решила перестать есть мороженое часто. Всегда его хочется, а потом я вспоминаю, что вот эту красивую короткую юбку я тогда не смогу надеть», — посетовала Серябкина.

Ольга Серябкина призналась, что хочет стать блондинкой

Кстати, с похожей прической пришла и ведущая синей сцены Ида Галич, которая объяснила свой наряд тем, что у нее такое «веяние».

Макар Игнатов и Александра Трусова с грудным сыном Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди гостей дорожки также были: Оксана Самойлова в провокационном наряде из воска вместе с детьми, фигуристы Макар Игнатов и Александра Трусова с грудным сыном, певица Валерия с Иосифом Пригожиным, Глюкоза в «инопланетном» наряде и многие другие.

Валерия Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Своя программа была и на белой сцене. Здесь выступили Травма, Мартин, Moreart, Антоха MC, «Гудтаймс», Lida, Boulevard Depo и AK-47 & TGK. На территории фестиваля прошли автограф-сессии с популярными артистами и блогерами. Со зрителями встретились Даниэль Вегас, Леша Ягазарян, Аня Покров, Артур Бабич, Артемий Лебедев, Влад А4, Юля Коваль и многие другие.

Глюкоза Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для гостей фестиваля также подготовили лекторий, где обсуждали не только шоу-бизнес, но и спорт, литературу, актерское мастерство и личные истории известных людей. Одной из тем стала «Спорт без границ: сотрудничество, взаимоуважение и культурный обмен на олимпийской арене». Гостями были Даниил Глейхенгауз, Аделия Петросян, Дарья Непряева и Никита Филиппов.

Оксана Самойлова с детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волкова передала привет ДПС

В разговоре «За кулисами образа: актрисы о ролях, жизни и том, что остается за кадром» приняли участие Екатерина Волкова, Зепюр Прилучная, Ника Здорик, Александра Киселева и Ева Смирнова, а модерировал беседу блогер Роман Каграманов.

Удивительно, но обсуждение началось с рассказа Волковой о том, как ее талант помогает при езде на машине. «Всем сотрудникам ДПС привет!» — крикнула актриса. Она вспомнила, как однажды ее остановили на дороге и перепутали с другой актрисой. «Сотрудники ДПС спросили: «Это вы в «Курсантах» играли?» А там снималась Елена Захарова. Я ответила: «Да, да, это я», — со смехом рассказала Волкова.

Актриса Екатерина Волкова: дети выросли, чувствую себя свободной

Жена Павла Прилучного Зепюр тем временем заявила, что актерский талант помогает в воспитании сына. «Пользуюсь этим, когда нужно ему подыграть, но вообще в жизни хочется оставаться самой собой», — ответила Зепюр на вопрос, пользуется ли она своим талантом за пределами съемочной площадки.

Зепюр Прилучная Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Позднее Екатерина Волкова рассказала корреспонденту KP.RU, что не обращает внимания на свой возраст и учится больше лениться. Особенно после того, как ее младшая дочь отметила совершеннолетие. «Мне кажется, возраста не существует. Я где-то на 35 застыла, и мне кажется, что это дает мне легкость, дает мне возможность быть смелой, свободной и хулиганить. Мне, наверное, надо лениться больше. Я вот учусь лениться, чтобы иммунитет мой был в порядке, потому что слишком много работы и слишком много ответственности на себя беру. Дети уже выросли. Вчера моя дочь отметила у нас 18 лет. Она совершеннолетняя. Значит, у меня трое детей. Там 18, 19, 33. И все. Я могу заниматься собой, путешествовать и лениться», — сказала актриса.

Екатерина Волкова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Отдельная дискуссия в лектории была посвящена литературе. На встрече «Тайные смыслы: о чем молчит текст?» Дарья Донцова, Анна Егорян и Георгий Аланский обсудили особенности работы с текстами и скрытые смыслы произведений.

Дарья Донцова призналась, что писать книги ей помогает внук

В разговоре с журналистами писательница неожиданно заявила, что похожа на мопса. «Я просто влюбилась в эту породу. Вот и все. Нет объяснения никакого, почему так ее люблю. Потом, мы просто внешне похожи, вам не кажется? По-моему, я на самом деле вылитый мопс», — сказала она. Еще одной темой лектория стала встреча «Жизнь в фокусе: про выбор, ценности и то, что остается за кулисами творчества» с актером Максимом Матвеевым.

Дарья Донцова Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль продолжится на ВДНХ уже утром 19 июля. Среди гостей второго дня ожидаются MONA, Мот, XOLIDAYBOY, T.A.T.U., Матвей Сафонов, Артемий Лебедев, Лиза Арзамасова, Илья Авербух и многие другие.

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