Взяла чемодан – кончилось трагедией: Ольга Серябкина рассказала о жуткой операции

Певица Ольга Серябкина рассказала, что перенесла операцию после разрыва сухожилия на руке. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Ольга Серябкина рассказала, что перенесла операцию после разрыва сухожилия на руке. О жуткой травме артистка рассказала на VK Fest в Москве, пишет KP.RU.

По словам артистки, все случилось буквально на ровном месте. Так, она неудачно взялась за ручку чемодана, в результате чего получила травму. Но, несмотря на сильную боль, она не обращалась к врачам.

Ольга Серябкина считает, что артисты должны петь не под фонограмму

«Но артисты все-таки такие люди, которые долго и упорно не замечают свои травмы, если нет времени. И я одна из тех. И, собственно, полтора месяца я ходила с разрывом сухожилий и даже этого как бы не замечала. Ну, понимала, что что-то не так», - сказала Серябкина.

Две недели назад певице провели операцию и зашили поврежденное сухожилие. После вмешательства рука была забинтована, а двигать ею Серябкина практически не могла. Однако уже на следующий день артистка вышла на сцену закрытого мероприятия.

Сейчас певице необходимо носить фиксатор, не нагружать руку и избегать подъема тяжестей. Врачи также назначили ей ежедневные упражнения для разработки кисти и посоветовали увлажнять шрам кремом, чтобы сохранить эластичность кожи.

На этом же фестивале певица появилась перед публикой в светлом парике с челкой. Похожую прическу выбрала блогер Ида Галич, из-за чего артисток сравнили между собой. Серябкина призналась, что давно хотела попробовать образ блондинки, но пока не решилась перекраситься.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.