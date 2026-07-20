Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье20 июля 2026 2:00

Пять причин, почему мы переедаем, и как есть меньше

Перечислены пять причин переедания
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Причины переедания самые разные – от недосыпа до изобилия блюд

Причины переедания самые разные – от недосыпа до изобилия блюд

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Новое исследование Корнельского университета показало, что привычка запивать еду может незаметно добавлять сотни калорий за обед. А вот острые специи, наоборот, помогают вовремя остановиться и не переедать.

Почему вода за обедом заставляет съесть побольше?

Оказалось, что каждые дополнительные 100 мл воды во время еды увеличивают объем съеденного примерно на 39 граммов (около 49 ккал).

Дело в том, что глоток воды смывает вкус предыдущего кусочка. Рецепторы не успевают «насытиться» от одного блюда. В итоге удовольствие от еды длится и длится, и длится. А рука тянется за добавкой.

Каждые 100 мл воды во время еды увеличивают объем съеденного примерно на 39 граммов

Каждые 100 мл воды во время еды увеличивают объем съеденного примерно на 39 граммов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

К тому же есть тут и психологический механизм. Постоянное переключение внимания «еда – вода» замедляет процесс того, как осознание сытости доходит от наполненного желудка до мозга.

Что же делать, чтобы не переедать? Выпить воду до еды или после, окно – 15 – 20 - 30 минут.

И вот еще что. Оказывается, добавление кайенского перца или других острых специй дает впечатляющий эффект:

- Общее потребление калорий и даже закусок в эксперименте снижалось на 28%;

- Люди ели на 30% медленнее, то есть мозг успевал получить сигнал о насыщении;

- Капсаицин (вещество из острого перца) понуждает организм тратить больше энергии на выработку тепла и активнее сжигать жир. Кроме того, он перенастраивает гормоны: снижает уровень гормона голода и повышает уровень гормона сытости.

! Эффект на обмен веществ скромный, около 30 – 40 ккал в сутки дополнительного «сжигания», но главное пищу со специями приходится есть дольше и насыщаешься быстрее, не переедаешь.

Пищу со специями приходится есть дольше – насыщаешься быстрее. Фото: Anna Domovets / Shutterstock / Fotodom

Пищу со специями приходится есть дольше – насыщаешься быстрее. Фото: Anna Domovets / Shutterstock / Fotodom

Какой «перчик» зажигает?

- Капсаицин (острый перец) - лидер по выработке тепла и контролю аппетита.

- Пиперин (черный перец) - помогает пищеварению, умеренный эффект.

- Гингерол (имбирь) - ускоряет метаболизм и моторику ЖКТ.

- Куркумин (куркума) - больше работает на снижение воспаления и чувствительность к инсулину.

ВАЖНО: При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язва или ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), слизистая оболочка желудка и пищевода воспалена или повреждена. Острые специи противопоказаны.

Еще 5 причин, почему мы переедаем:

Кроме воды и скорости еды, ученые и нутрициологи выделяют эти ускорители пожирания калорий:

1. Эффект разнообразия блюд. Когда на столе несколько вкусов, рецепторы постоянно «перезагружаются». Мозг не успевает понять, что вы сыты. Ограничение выбора в одно - два основных блюда помогает.

2. Еда перед экраном. Телефон, сериал или новости отвлекают от сигналов тела. Исследования показывают, что в таком режиме люди съедают на 10 – 20% больше.

3. Большая посуда. Тут срабатывает оптическая иллюзия. На большой тарелке та же порция выглядит меньше. Перейдите на тарелки диаметром 20 – 22 см и это поможет не разжигать аппетит.

4. Недосып. Даже одна ночь плохого сна нарушает баланс гормонов: грелин растет, лептин (гормон сытости) падает. Как результат – за недосып мы расплачиваемся переедание чего-нибудь калорийного на следующий день.

5. Стресс и эмоциональное переедание. Кортизол (гормон стресса) понуждает нас искать быстрые «утешители» - сладкое, жирное, хрустящее. Осознанное питание и пауза перед едой помогают прервать этот цикл.

А все ли нам сказали?

Эксперимент в Корнельском университете, конечно, интересный, но нет ли тут парадокса? С одной стороны – пить воду во время еды значит усиливать аппетит, а еда со специями помогает насытиться быстрее. Но ведь от еды со специями тоже хочется пить? Как тут быть?

Во-первых, не использовать специй много и не запивать водой во время приема пищи. Правило «запей потом» сохраняется.

Во-вторых, жжение помогает снять кусочек огурца, ложка риса, ложка греческого йогурта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гид по ягодам лета 2026: какие вещества содержат и чем помогают здоровью

Половина россиян признались, что страдают обжорством

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия