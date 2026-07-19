Звезда чартов MONA призналась в страстном увлечении Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская певица MONA призналась, что увлекается онлайн-играми и аниме. Более того, она бы даже хотела создать для них специальную зону на VK Fest. Об этом певица рассказала во время самого фестиваля, где побывал корреспондент KP.RU.

Один из журналистов напомнил, что на фестивале присутствует множество тематических зон. В том числе посвященные спорту и творчеству. И на фоне этого он уточнил, какую бы зону хотела создать артистка.

Певица MONA заявила, что создала бы зону для онлайн-игр и аниме

«Это было бы что-то по компьютерным играм, аниме. Всему тому, что мне интересно, близко. Какие-то фигурки, коллекционирование, что-то в этом роде. Я думаю, что я бы посвятила… Ну, косплей зона тут есть», - сказала MONA, добавив, что мечтает туда попасть.

Немногим ранее откровениями с публикой поделился певец Прохор Шаляпин. Он признался, что уже нашел новую возлюбленную. Правда, с ней возникла проблема – она лежит в больнице. Тем не менее, артист надеется, что она скоро выздоровеет и «не окочурится»,

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.