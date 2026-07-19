США и Иран снова воюют: надежды на мир окончательно рухнули

Над Ормузским проливом вновь летят навстречу друг другу сотни американских и иранских ракет Фото: REUTERS.

Над Ормузским проливом вновь летят навстречу друг другу сотни американских и иранских ракет. А под ними ветер несет виртуальные клочки разорванного вдрызг Меморандума о согласии между США и Ираном, о подписании которого, как о своей впечатляющей победе, месяц назад с помпой объявил Дональд Трамп.

Тегеран сообщил, что приостанавливает выполнение своих обязательств, предусмотренных меморандумом, поскольку Вашингтон нарушил все согласованные договоренности. «Это подчеркивает, насколько ничтожной является подпись (под этим документом. - Ред.) президента США», - заявил в своем обращении верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Американцы действительно в ночь на воскресенье (уже восьмую ночь подряд!) продолжили наносить удары по иранской территории. В минздраве Исламской республики сообщили, что за минувшую неделю в результате американских обстрелов погибли не менее 50 человек и около 500 получили ранения. США ракетными ударами обрушили мосты, связывающие полумиллионный портовый город Бендер-Аббас со страной. Ущерб серьезный, поскольку через этот порт проходит примерно половина всей внешней торговли Ирана. Кроме того там расположена главная военно-морская база, позволяющая Тегерану контролировать Ормузский пролив. Американцы также уничтожили 80-метровую башню центра управления морским движением на острове Ларак.

Иран в долгу не остался, по восточному витиевато заявив устами одного из высокопоставленных чиновников, что «переходит от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения». Вскоре стало ясно, что имелось в виду. Под ударами заполыхал НПЗ в Кувейте с большой долей американского капитала, повреждена критически важная опреснительная установка.

Но для американцев самым неприятным сюрпризом стало высокоточное поражение их военных объектов в регионе. Источник в администрации США сообщил газете The Wall Street Journal, что Иран, возможно, не без помощи третьих стран адаптировался к американской системе ПВО, используя ракеты, которые движутся с чрезвычайно высокой скоростью и способны маневрировать перед ударом. В Кувейте целями стали склад боеприпасов, радары комплекса Patriot и системы воздушного наблюдения на авиабазе Али ас-Салем. В Бахрейне обстрелам подверглись авиабаза Шейх-Иса и центр обработки разведывательной информации Batelco.

Однако наиболее серьёзные потери США понесли в прежде спокойной Иордании. Ракетный удар пришелся по базе Муваффак ас Салти в Иордании. В результате два военнослужащих погибли, один - пропал без вести. Ветеран ВВС США, связанный с Центральным командованием, заявил, что как минимум пять военных получили тяжелые ранения и «вероятнее всего, не выживут». Глава Пентагона Пит Хегсет попытался по-солдатски сгладить горечь от урона, заявив, что «гибель этих военных укрепит стойкость США». А вот президент Трамп, как передает Reuters, узнав о потерях, пришел в ярость и распорядился нанести очередной «сокрушительный удар возмездия» по Ирану.

Это говорит о том, что надежды на скорый мир рухнули окончательно. Трампу для спасения лица как воздух нужна громкая победа, и хозяин Белого дома станет ее добиваться, усиливая эскалацию. Тегерану отступать просто некуда, и он будет стараться отвечать всем, чем может. Нового шанса покончить с «режимом аятол» ждет-не дождется Израиль, готовый опять ввязаться в драку.

Словом, жаркое лето ждет нас на Ближнем Востоке...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главные вопросы о войне с Ираном: названы тайная цель США и следующая мишень Америки