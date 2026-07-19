«Папа бы сказал "не стоит"»: сын Децла открестился от фита с Ольгой Бузовой

Сын культового российского рэпера Децла Тони Толмацкий фактически отказался от совместной песни с Ольгой Бузовой. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сын культового российского рэпера Децла Тони Толмацкий фактически отказался от совместной песни с Ольгой Бузовой. Он подчеркнул, что отец явно бы не одобрил такую коллаборацию. С соответствующим заявлением артист выступил в беседе с корреспондентом KP.RU на VK Fest.

Как известно, в последнее время Ольга Бузова часто делает совместные песни с молодыми исполнителями. В том числе с рэперами. И на фоне этого журналист поинтересовался, интересует ли Тони Толмацкого такой формат. Но тот ответил отказом.

Сын Децла уверен, что его отец не одобрил бы совместный трек с Ольгой Бузовой

«Я думаю, папа бы сказал "не стоит"», - ответил артист.

При этом он подчеркнул, что все же хотел бы записать совместные песни с другими исполнителями. В том числе с Антохой МС, Леонидом Агутиным, Тосей Чайкиной.

«Классно было бы с Хаски. Он просто очень классные перфомансы делает, если подходит к ним с душой», - добавил Тони Толмацкий.

Тогда же сын легендарного рэпера высказался о собственном наряде. Он признался, что одну из вещей – ботинки – украл у собственной девушки. Более того, та даже связала ему сумку. Но последнее, к счастью, было в подарок.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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