Киеву не стоит ждать помощи от Запада: почему Украине никто ничего не передаст

Нанесены удары по четырем киевским заводам, где делали комплектующие для ракет «Фламинго» и «Нептун», а также по логистическим терминалам Фото: REUTERS.

Минобороны России 19 июля сообщило: прилетело по четырем киевским заводам, где делали комплектующие для ракет «Фламинго» и «Нептун», а также для дальнобойных дронов и истребителей. Досталось сортировочному центру «Киевский инновационный терминал «Новая почта» и логистическому центру в Тарасовке, через которые шли поставки беспилотников.

Чувствительность ночного воскресного удара признал Зеленский, заявив, что по объектам на Украине «выпустили более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов». А за последнюю неделю прилетело, по его данным, почти полторы тысячи ударных дронов и еще больше управляемых авиабомб.

KP.RU попросил прокомментировать это полковника в отставке, ветерана ракетных войск Михаила Тимошенко.

ПВО БАЛЛИСТИКУ ПРОПУСКАЕТ

- МО РФ сообщило, что поражены не менее шести объектов в Киеве, а Зеленский завил что прилетело четыре десятка баллистических ракет — но не похвалился, сколько сбили...

- Полагаю, что сейчас их системы ПВО сбивать баллистику практически не могут.

- Можем ли мы предполагать, что по каждому объекту прилетело по нескольку ракет?

- Очень похоже на то. Когда цель имеет немалое протяжение и большую площадь, естественно, назначается наряд в несколько ракет. А сбивать и перехватывать баллистику им в середине июля 2026-го оказалось особо нечем. Ракет РАС-2 к ЗРК Patriot у них, похоже, не осталось.

Чувствительность ночного воскресного удара признал Зеленский Фото: REUTERS.

НЕМЕЦКО-НОРВЕЖСКАЯ ПОМОЩЬ

- Немцы обещают подкинуть.

- А что они им обещают? Тронут свои запасы? Какие типажи из запаса ракет немцы отдадут? Есть первые, вторые и третьи. Первые уже отлежали сроки хранения и сроки годности. Американцы передали немцам лицензию на технологию производства этих ракет. Но ее же надо освоить. Надо иметь станочный парк и специалистов. А некоторые пункты технической документации — они секретные и не передаются. То есть сделать ты можешь — но некоторые блоки все-равно должны придти из США.

- Получается, то, что они сбивают — это работа немецких, норвежских и советских ЗРК?

- Сбивают норвежскими NASAMS, немецкими IRIS-T, может, франко-итальянскими SAMP/T Mamba, ну и, наверное, что-то из «Буков» у них осталось. Но радиус действия, дальность перехвата у тех же немцев и норвежцев иная. И вероятность поражения цели с первого пуск - она тоже отличается от Patriot.

ОДНОГО РАЗА НЕ ХВАТИТ

- В сводке пораженных целей не впервые встречается завод «Артем» - за один раз такую цель не погасить?

- Разведка же продолжает работать. И степень поражения объекта становится понятна: какие-то цеха были поражены, какие-то — частично. Возможно, самый ответственный участок не был затронут. Пошли на добивание.

- В Киеве заводы ВПК — не подземные?

- Это маловероятно. На уровне земли, на первом этаже, как правило, размещалось оборудование полегче. А на подземном этаже что-то потяжелее размещали. И вроде как в одном цеху размещено производство. Но это не глубокие бункеры. Тут главное - размер цеха. Я был в командировках в Нижнем Тагиле или в Челябинске — трамвай останавливается: цех №6. Дальше поехал - цех №7. И крыша цеха уходила за горизонт.

- Но в Киеве это все компактнее.

- Ну конечно.

ЛЕТЯТ «ИСКАНДЕРЫ»

Вероятно, удары наносили «Искандеры». С дальностью в полтысячи километров и боевой частью 300-400 кг. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Что могло прилетать в Киев?

- Вероятно, «Искандеры». С дальностью в полтысячи километров и боевой частью 300-400 кг. Тротил гексогеналюминиевая пудра — какая там еще может быть смесь для повышения мощности? Ну, она в полтора раза мощнее тротила. Считай, до полутонны тротила.

- Киев жалуется, что за неделю по объектам незалежной прилетело 1450 ударных дронов, 1640 авиабомб и 99 ракет разных типов — мы такими темпами запасы не истощим?

- Не похоже. На что ориентироваться? Предположим, что тяжелые дроны составляют до 15 процентов от общего заявленного числа выпускаемых. Если исходить из открытых цифр, получается — до ста штук в сутки выпускается? Можно нехитрыми подсчетами получить общую цифру. Но в таких масштабах все-таки по Украине мы дроны не запускаем.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВЫШЕ

- Можно сопоставить с тем, что запускают они?

- Судя по отчетам столичного мэра, около 200 дронов на днях было сбито на подлете к Москве за сутки. И это тяжелые дроны, способные пролететь не менее 600 км. Они это называют массированными ударами. А сколько подобных ударов нанесли мы за последние месяцы?

- Все такие сложно поддерживать такую высокую интенсивность наших ударов долго?

- С учетом нормативов армейских и возможностей промышленности мы могли бы таким количеством и с такой интенсивностью, наверное, непрерывно лупить неделю. Для баллистики же еще важен носитель. Что должен предпринять противник? У него все дымится в развалинах — значит, дальше на фронте нечто решительное должно произойти.

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