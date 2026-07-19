Катя Лель спасла человека, потратив большую сумму: «Я очень счастлива»

Певица Катя Лель призналась, что недавно спасла человека. По ее словам, она потратила на это крупную сумму. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель призналась, что недавно спасла человека. По ее словам, она потратила на это крупную сумму. С таким заявлением артистка выступила в беседе с журналистом KP.RU на VK Fest.

Как отметила певица, она на всю жизнь запомнила наставления отца. Тот учил, что даже при наличии последнего стоит все человеку, которому нужна помощь. И именно так Лель сегодня и поступила.

«Мне папа мой всегда говорил, светлая ему память, когда я была маленькая: "Катенька, вот есть у тебя последнее – отдай человеку. И боженька тебе даст. Потому что никогда нельзя жалеть и прятать деньги. Потому что душа если у тебя хочет помочь человеку – помоги"», - сказала Лель.

Тогда же она добавила, что недавно ей довелось протянуть руку помощи. Артистка не уточнила, кому именно и в чем заключалась поддержка, но подчеркнула, что сумма была значительной.

«Вот вчера я спасла человека одного, очень хорошего. Ну нужны были ему очень сильно деньги. И я очень счастлива, что у меня была такая возможность, реально. Большая сумма. Но, мне кажется, что сегодня ты помогаешь – завтра обязательно будут добрые люди, которые тебя спасут и помогут. Мы же живем во вселенском обмене энергией», - подытожила звезда.

Немногим ранее откровениями поделилась певица MONA. Та призналась, что любит онлайн-игры и аниме. Причем настолько, что даже сделала бы отдельную зону, где все могли бы общаться на одну тематику. По ее словам, подобное интересно и ей самой.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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