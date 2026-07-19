«Я даже не представляю»: Катя Лель ответила Лепсу за камень в огород семей с «низким» доходом

Знаменитая российская певица Катя Лель ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитая российская певица Катя Лель ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч. Она подчеркнула, что в финансовом плане жизнь сейчас действительно нелегкая. С соответствующим заявление артистка выступила в беседе с KP.RU на VK Fest.

Как известно, недавно Лепс допустил противоречивое высказывание. Он признался, что не понимает, как люди с «низким доходом в 200-300 тысяч» выживают и даже воспитывают детей. И, хотя потом артист извинился, в Сети разгорелись споры.

Катя Лель ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч

Их и прокомментировала Лель. Она не стала осуждать коллегу по цеху, но подчеркнула, что с деньгами сейчас сложно у всех.

«Я даже не представляю. Мне кажется, сегодня все очень недешево. Все коммунальные услуги, обслуживание, жизнь, дети, семья. Это все достаточно много денег для того, чтобы существовать в этом мире. И постоянно нужны деньги. То есть. Каждый день нужно куда-то платить, что-то оплачивать. Не говоря уже о том, что ты должен где-то жить, что-то есть хорошее, здоровое. А куда-то ездить – это еще больший бюджет», - сказала Лель.

Тогда же она добавила, что выступает за возможность людей достойно зарабатывать и не переживать о деньгах. По ее словам, важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными.

В той же беседе артистка рассказала и о собственных тратах. Она призналась, что, несмотря на собственную практичность, регулярно «проматывает» деньги. Поскольку получить положительные эмоции и воспоминания для нее гораздо важнее, чем сколотить огромный капитал.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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