Знаменитый российский блогер Артур Бабич впервые рассказал подробности о своей свадьбе с Аней Покров. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Знаменитый российский блогер Артур Бабич впервые рассказал подробности о своей свадьбе с Аней Покров. Он признался, что после церемонии они отправились на медовый месяц в Краснодарский край.

На тему собственной свадьбы Бабич заговорил во время VK Fest. Там, во время общения с корреспондентом KP.RU, он и раскрыл несколько деталей.

Артур Бабич и Аня Покров отметили медовый месяц в Краснодаре: «Италия отдыхает»

«Мы в Краснодарском крае отмечали. И в Анапу заезжали. Четко. Главное не где, главное – с кем. И, в целом, мы были в супер-красивом месте, в Краснодарском крае, на виноградниках у нас отельчик был. Мы просыпались, ели, спали. Что еще нужно для отдыха, скажите пожалуйста?», - пошутил блогер.

Он также отметил, что посещенные им места более чем красивые. Даже лучше, чем заграница.

«Если вы посмотрите отели, где мы были, то там Италия отдыхает, я бы так сказал», - добавил Бабич.

Аня Покров и Артур Бабич Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тогда же Бабич рассказал и об устройстве своей семьи. Он пошутил, что теперь у них два бюджета – его собственный и его у супруги.

«У меня мой бюджет, у Ани… Мой бюджет», - сказал артист.

Немногим ранее журналист KP.RU пообщался с певицей Катей Лель. Она рассказала, как тратит деньги. По словам артистки, она любит отправляться с семьей на отдых. Причем иногда так стремится получить эмоции и воспоминания, что даже не думает, сколько было потрачено.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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