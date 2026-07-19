Анастасия Волочкова уверена, что уже вошла в историю как великая русская балерина. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова уверена, что уже вошла в историю как великая русская балерина. С соответствующим заявлением артистка выступила во время общения с журналистами на VK Fest, где побывал и корреспондент KP.RU.

Балерина подчеркнула, что сталкивается с критикой на протяжении долгого времени. Однако все ее хейтеры – не более, чем несчастные люди. Поскольку, уверена Волочкова, счастливый человек не будет скатываться до унижения успешного артиста в социальных сетях.

Анастасия Волочкова уверена, что вошла в историю как великая русская балерина

«Это люди, которые недалекие, которые… Им, во-первых, очень плохо. Им очень плохо. Потому что люди, которым хорошо, они не будут опускаться до того, чтобы состоявшегося известного человека (осуждать – прим.ред.)», - сказала Волочкова.

Тогда же она добавила, что сами рассуждения критиков в Сети не имеют значения. Поскольку есть, как уверена балерина, другой неоспоримый факт.

«Вы знаете, хорошо я танцую или плохо, ребята, честно, это не имеет никакого значения. Значение имеет неоспоримый факт. И он в том, что я уже вошла в историю как настоящая, великая русская балерина. Это неоспоримый факт, понимаете?» - сказала Волочкова.

В ходе той же беседы балерина допускала и куда более резкие высказывания в адрес критиков. Она называла их быдлом и кошёлками, а также подчеркивала, что тем, кому не нравятся ее шоу, стоит попросту вставать и выходить из зала. Однако подобного, заверила Волочкова, никогда не происходит. Наоборот, люди готовы стоять, лишь бы посмотреть ее концерты.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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