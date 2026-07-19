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Звезды19 июля 2026 20:18

Возвращение «Тату», личная драма вратаря ПСЖ Сафонова, сюрприз от Басты и Билана: чем запомнился второй день VK Fest 2026 в Москвефотовидео

Группа t.A.T.u. появилась на сцене VK Fest после воссоединения
Кирилл МИШИН
Группа t.A.T.u. появилась на сцене VK Fest после воссоединения

Группа t.A.T.u. появилась на сцене VK Fest после воссоединения

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июля на ВДНХ продолжился VK Fest 2026. Второй день московского фестиваля вновь объединил музыкальные выступления главных артистов страны, встречи звезд с поклонниками, лекции и другие активности. Конечно же, как и днем ранее, знаменитости постарались удивить зрителей своими нарядами на синей дорожке и громкими высказываниями в беседах с журналистами.

MONA

MONA

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Образы звёзд на VK Fest 2026. Москва, день 2

Музыкальную программу главной, синей сцены открыла одна из самых прослушиваемых певиц страны MONA, которая вышла в легком бежевом платье с массивным черным ожерельем. Во время исполнения композиции «Есенин», записанной в дуэте с Navai, на экране включили караоке. Не обошлось и без ее главного хита — «Иордан», который тысячи слушателей пели хором и без текста на экране. После выступления артистка пообщалась с журналистами и призналась, какую тематическую зону она хотела бы создать.

«Это было бы что-то по компьютерным играм, аниме. Всему тому, что мне интересно, близко. Какие-то фигурки, коллекционирование, что-то в этом роде. Я думаю, что я бы посвятила… Ну, косплей-зона тут есть», — сказала MONA, отметив, что хочет туда попасть.

Ева Власова

Ева Власова

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После нее перед зрителями выступили Ева Власова, Pizza, Icegergert, OG Buda и Мот. Вечером эстафету приняли Xolidayboy и участники большого мегамикса, который собрал сразу несколько поколений артистов. Первой вышла Юлия Паршута, которая исполнила гимн России. Следом на сцене появился Олег Газманов в футболке «Рожден в СССР», он спел «Ясные дни» и попурри из огромного множества других своих хитов, не обошлось и без его знаменитых танцев в полуприседе.

Олег Газманов

Олег Газманов

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вместе с тем в рамках «Мегамикса» вышли Иракли, «Банд’Эрос» и «Город 312» с экс-солисткой Аей, которую вывезли на лавочке из-за того, что ей тяжело передвигаться после обширного инсульта, который случился в 2023 году. Публика приняла ее очень тепло, после выступления лавочку увезли, и на сцене осталась новая солистка коллектива Диана Макарова. Также выступили «Вирус», Артур Пирожков, Александр Серов, «Альянс», Юрий Лоза и многие другие.

«Город 312» с экс-солисткой Аей, которую вывезли на лавочке из-за того, что ей тяжело передвигаться после обширного инсульта, который случился в 2023 году.

«Город 312» с экс-солисткой Аей, которую вывезли на лавочке из-за того, что ей тяжело передвигаться после обширного инсульта, который случился в 2023 году.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, исполнитель песни про «Плот» в разговоре с журналистами разнес хит Татьяны Куртуковой «Матушка». «У нее одна строчка про зазнобушку, все остальное вообще никого не интересует. Там рифмуются «любовь» и «в лес густой». Не текст, а просто набор слов, образов. Все помнят одну кричалку эту», — разнес певицу Лоза. Днем ранее Куртукова на VK Fest рассказывала, как Лоза предлагал ей «Сосеночки».

Юрий Лоза

Юрий Лоза

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Секретным артистом «Мегамикса» стал Баста, которому хором подпевало все ВДНХ.

Баста

Баста

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Предпоследними на синюю сцену вышла легендарная группа T.A.T.u., вернувшая зрителей в нулевые. Судя по искренним улыбкам Юли Волковой и Лены Катиной, они ничуть не пожалели о воссоединении коллектива. Главным хедлайнером стал секретный гость, имя которого организаторы раскрыли только в момент его выхода на сцену. Им оказался исполнитель хитов «Я твой номер один», «Молния», «Невозможное возможно» и многих других — Дима Билан. Легендарный артист после исполнения последней песни – кавера на «Седую ночь» Юрия Шатунова – застрял на подъемнике и провисел там минут десять. Билан шутил про проблемы с бензином и наблюдал за поклонниками свысока, пока кран пытались починить.

Группа T.A.T.u.

Группа T.A.T.u.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Группа t.A.T.u. на VK Fest

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не менее насыщенной была программа белой сцены. Здесь выступили «Полка», Слава КПСС, Тима Ищет Свет, Lil Krystalll, Вадим Самойлов и группа «Агата Кристи», Словетский, Saluki и Gone.Fludd. Весело время провели и на сцене инфлюенсеров. Перед поклонниками появились Юля Гаврилина, Аня Покров и ее муж Артур Бабич, с которым они совсем недавно сыграли свадьбу. Парень в разговоре с «Комсомолкой» похвастался, как провел медовый месяц с женой. «Мы в Краснодарском крае отмечали. И в Анапу заезжали. Четко. Главное не где, главное — с кем. И, в целом, мы были в суперкрасивом месте, в Краснодарском крае, на виноградниках, у нас отельчик был. Мы просыпались, ели, спали. Что еще нужно для отдыха, скажите, пожалуйста?» — пошутил блогер.

Аня Покров и ее муж Артур Бабич

Аня Покров и ее муж Артур Бабич

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На сцену блогеров также вышел угодивший в громкий скандал Ян Топлес, который на недавней вечеринке поцеловался с незнакомкой, хотя он уже восемь лет в браке с продюсером Екатериной Адаричевой. Кажется, попытка его «отменить» не увенчалась успехом.

Кроме концертов, на фестивале работал лекторий. Одной из тем встреч стала «Связка “Мы”: как быть командой на поле и в жизни». Модератором выступила журналистка Лаура Джугелия, а спикерами — футболист ПСЖ, единственный россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов, Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк. Во время беседы возлюбленные признались, что однажды поссорились из-за того, что девушка не взяла с собой во Францию подарки, которые им вручили на свадьбе.

Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк

Матвей Сафонов и его супруга Марина Кондратюк

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Просто Мариша самолично решила, что их оставит, не посоветовавшись со мной в плане того, что это подарки моих друзей в том числе. И как бы ею было принято решение, что они остаются в Москве, и в один из дней мы их заберем. Я сказал о том, что это должно было быть общее решение, и мы немного поругались», — рассказал Сафонов.

О современных технологиях и автомобилях говорили на лекции «Смартфон на колесах: как автомобиль превращается в гаджет». В обсуждении приняли участие Артемий Лебедев, Игорь Поваразднюк, Евгения Плотникова, Михаил Полунин и Денис Прудник.

Музыкальную историю успеха обсудили на встрече «От первого трека до стадионных оваций: истории, которые мотивируют». Гостями стали Жасмин, Стас Пьеха, Иракли и другие артисты. Еще одной темой стала семья. На лекции «Крепкая семья: базовый минимум или роскошный максимум?» своими взглядами поделились Тимур Родригез, Катя Кабак, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По традиции московского VK Fest гости и артисты прошли по синей дорожке. Во второй день ее ведущими стали Илья Соболев, Роман Каграманов, Олег Пилягин, Алена Блин и Ида Галич. Одним из первых на дорожку вышел недавно вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный, который выбрал многослойный наряд черного цвета, и это несмотря на 30-градусную жару и палящее солнце!

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий тоже был одет не по погоде: он и вовсе нацепил на себя теплую шапку, разработанную лично им. По его словам, она 60-го размера, специально для «дредастых». Тони заявил, что ему совершенно не душно в таком наряде: «Обожаю жару. Это вот мое все. Если бы в России, в Москве точнее, росли пальмы, я бы был просто счастлив».

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Также в разговоре с корреспондентом KP.RU он высказался о дуэте с Ольгой Бузовой, которая в последнее время активно делает совместные треки с рэперами. «Я думаю, папа бы сказал «не стоит», — отшутился Толмацкий.

Сын Децла носит вещи своей девушки: Тони Толмацкий выбрал странный наряд

Наташа Королева появилась на дорожке в белом костюме с огромным одуванчиком. «Куда на нем полечу? Ну, на VK Fest прилетела уже на нем. А дальше по планам… Не знаю, куда эта летняя ночь может меня занести», — отшутилась Королева.

Наташа Королева

Наташа Королева

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Катя Лель была в более сдержанном, черном наряде, украшенном брошками в виде пчел. Певица в разговоре с журналистами похвасталась успехами своей дочери. «Мой ребенок окончила школу с медалью. Наконец-то она уже 18-летняя, почти девушка. И поступает в вуз на стоматолога, на мед. Поэтому я просто счастлива, что жизнь быстротечна. У нее очень хорошие результаты по ЕГЭ. Поэтому по-любому из пяти вузов будут несколько однозначно при таких хороших результатах», — сказала Лель, добавив, что надеется, что дочь поступит на бюджет, но на всякий случай уже приготовила деньги на платное обучение.

Катя Лель

Катя Лель

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Катя Лель ответила на слова Григория Лепса о семьях с доходом в 200-300 тысяч

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила своим нарядом на синей дорожке. В этом году она перевоплотилась в шатенку, надев парик, а также выбрала элегантное бежевое платье. Уже по традиции Волочкова в очередной раз назвала всех своих критиков быдлом и кошелками.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Анастасия Волочкова на VK Fest

Также на синюю дорожку вышли Олег Газманов, Тимати, Слава КПСС, Азамат Мусагалиев, Лариса Долина и многие другие.

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Артемий Лебедев

Артемий Лебедев

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тимати

Тимати

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

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