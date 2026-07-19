Сябитова разнесла астрологов, Шаляпин рассказал о новой пассии, а солист «Три дня дождя» оказался в больнице: главные события шоу-бизнеса

Роза Сябитова Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшая неделя получилась богатой на громкие признания и резонансные скандалы. Роза Сябитова неожиданно выступила против астрологии и публично задела Василису Володину, MIA BOYKA впервые подробно рассказала о тяжелом расставании с бывшим возлюбленным, а концерт группы «Три дня дождя» закончился госпитализацией ее солиста. Любовь Толкалина дала откровенное интервью, впервые рассказав о трагических событиях своей молодости. Рассказываем о самых обсуждаемых новостях из жизни звезд за неделю 13-19 июля 2026 года.

Роза Сябитова разнесла астрологов

Телесваха резко раскритиковала астрологию, нумерологию и другие эзотерические практики. Поводом стали публикации о том, что она якобы сама консультировалась у Василисы Володиной и Павла Глобы. Сябитова заявила, что никогда не обращалась к подобным специалистам, назвала такие практики «лженауками» и призвала не принимать важные решения, полагаясь на гороскопы. По ее мнению, особенно опасно заменять советами астрологов помощь врачей.

Солист «Три дня дождя» оказался в больнице после сорванного концерта

Глеб Викторов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выступление группы в Екатеринбурге завершилось скандалом: Глеб Викторов вышел на сцену в тяжелом состоянии, не смог полноценно продолжить концерт, после чего его увели музыканты. Позже стало известно, что артист проходит лечение в стационаре. Затем представители лейбла заявили, что, по их версии, в гримерку попали посторонние, которые могли подсыпать музыканту запрещенные вещества. Информацию передали в полицию, а команда пообещала усилить меры безопасности и сообщила, что ближайшие концерты должны состояться.

MIA BOYKA впервые подробно рассказала об абьюзивных отношениях

Mia Boyka Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица призналась, что бывший возлюбленный запрещал ей полноценно работать, убеждал отказаться от карьеры и постепенно сделал финансово зависимой. После расставания артистка, по ее словам, осталась без машины и жилья, уйдя лишь с двухмесячным щенком на руках. Отдельно MIA BOYKA рассказала, что непростыми были и отношения с матерью бывшего избранника: именно постоянные конфликты с ней стали одной из причин решения окончательно поставить точку в романе.

Прохор Шаляпин заявил о новой возлюбленной

Прохор Шаляпин Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На VK FEST 2026 Прохор Шаляпин рассказал KP.RU о переменах в личной жизни. Артист признался, что его сердце уже занято, однако раскрывать личность избранницы не стал. По словам певца, сейчас она находится в больнице.

«У меня все нормально с личной жизнью. Но выводить на кадр я не хочу, понимаете? Не хочу вот этого лишнего пиара, злословья и желтухи. Мне всего хватает. Я сейчас купаюсь в любви, зачем мне это надо? Я уже свое отсидел в ток-шоу, я уже превозмог на несколько десятилетий вперед. Сейчас сглазим еще, окочурится моя девушка раньше времени. И все. Я не хочу быть черным вдовцом. У меня одна жена умерла уже», – заявил Шаляпин.

Григория Лепса раскритиковали за слова о доходах россиян

Григорий Лепс Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Григорий Лепс оказался в центре скандала после заявления о семьях с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. Певец признался, что не понимает, как людям удается на эти деньги содержать детей, покупать одежду и оплачивать школьные расходы. «Есть семьи, и их большинство в нашей стране, где доход семейный составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Они умудряются кормить двоих детей, одевать, обувать себя, детей, отправлять их в школу», — сказал артист.

Высказывание вызвало волну критики в Сети: пользователи обвинили Лепса в отрыве от реальности. После шумихи певец извинился в соцсетях.

Любовь Толкалина рассказала о пережитом сексуальном насилии

Любовь Толкалина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса дала одно из самых откровенных интервью за последние годы. Она впервые призналась, что в юности стала жертвой сексуального насилия со стороны преподавателя актерского мастерства, связанного с известной режиссерской семьей. По словам Толкалиной, эта история до сих пор влияет на ее жизнь и отношения с мужчинами. Также актриса рассказала, что долгие годы тяжело переживает трагедию в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой, а еще подтвердила роман с Борисом Гребенщиковым* и призналась, что их отношения остаются очень непростыми.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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