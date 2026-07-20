Действия расчетов БПЛА «Молния-2» сегодня играют значительную роль в продвижении группировки войск «Днепр». Фото: Минобороны РФ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Министерства обороны России продолжают результативно поражать объекты в тылу противника. Накануне в населенном пункте Холмы Черниговской области ударный дрон «Герань-4 Сикер» успешно вывел из строя электрическую подстанцию напряжением 110 кВ, которую использовали военнослужащие ВСУ.

Эффектные кадры взрыва подстанции говорят сами за себя.

В это время в Запорожской области, расчеты БПЛА «Молния-2» из состава войск беспилотных систем (БпС) Тульского гвардейского соединения ВДВ группировки войск «Днепр», продемонстрировали четкую боевую работу по прерыванию логистики и ликвидации целей.

Как отмечают в российском оборонном ведомстве, нанесение таких ударов по транспортным средствам на критически важных маршрутах снабжения и пунктах доставки боеприпасов лишает противника возможности перебрасывать резервы, вести ротацию подразделений и обеспечивать передовые позиции.

Ночные вылеты беспилотников также направлены на уничтожение объектов тылового обеспечения.

В военном ведомстве отмечают, что действия расчетов БПЛА «Молния-2» сегодня играют значительную роль в продвижении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

Кроме того, добровольцы из отрядов «БАРС-32» группировки «Днепр» также успешно нарушают систему снабжения и управления ВСУ.

За отличия в боевых действиях отличившимся добровольцам были вручены государственные и ведомственные награды.

Для их вручения в зону проведения специальной военной операции прибыл представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он выразил благодарность воинам за их существенный вклад и проявленные мужество и героизм.

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