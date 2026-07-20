Объединенная группировка войск ВС РФ провела серию ударов по украинским портовым объектам, используемым ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 июля Объединенная группировка войск ВС РФ провела серию ударов по украинским портовым объектам, используемым ВСУ. Резервуары с топливом для украинских вооруженных сил были уничтожены в порту «Одесса» с применением высокоточных дальнобойных вооружений и барражирующих боеприпасов.

В ходе ночной кампании на территории Украины также были поражены другие ключевые объекты ВСУ. Авиационные ракеты нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске, вызвав крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов.

В Черниговской области, в районе города Корюковка, беспилотники «Герань-2» сожгли оружейные склады. Удары управляемыми авиабомбами были нанесены по вражеским объектам в Запорожье, что привело к нескольким мощным взрывам. Также были зафиксированы повторные детонации боеприпасов в Николаеве, Кривом Роге, Сумах и Полтаве.

В это время, в Московской области силы ПВО отбили атаку украинских БПЛА.

С 20:00 19 июля до 08:00 было перехвачено и уничтожено 381 украинский дрон самолетного типа над различными регионами России. Беспилотники ВСУ сбивались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Наиболее значительные последствия атаки БПЛА отмечены в Подольске, Домодедово и Одинцовском районе. Падения украинских дронов вызвали локальные возгорания, ими были повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

В Одинцово повреждены автомобиль и частный дом, обошлось без пострадавших. В Подольске зафиксированы возгорания и повреждение жилых домов. По предварительным данным, в Домодедово один человек пострадал из-за возгорания частного дома, еще один получил ранения на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. На местах терактов киевского режима работают экстренные службы.