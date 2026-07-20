Адвокат Полины Лурье ответила на слухи о продаже «квартиры Долиной»

Адвокат Полины Лурье опровергла слухи о перепродаже квартиры Долиной Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Информация о том, что Полина Лурье решила перепродать ставшую предметом судебных разбирательств квартиру певицы Ларисы Долиной, не соответствует действительности. Об этом заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

По словам правозащитницы, появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о попытках Лурье избавиться от резонансного жилья являются фейком.

"Никто ничего не продает, информация - лживая, в квартире идет ремонт. Откуда это взялось - мы не знаем", - сказала она в комментарии KP.RU.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что хозяйка объекта в Ксеньинском переулке выставила его на продажу за 200 миллионов рублей, найдя покупателя. Несмотря на победу над Долиной в суде и заказанный дизайн-проект, Лурье не переехала в жилье

Напомним, элитная квартира Ларисы Долиной в центре Москвы оказалась в центре крупного скандала после того, как певица, став жертвой изощренной мошеннической схемы, продала недвижимость и перевела средства злоумышленникам. Верховный суд признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье, удовлетворив ее жалобу.

Ранее Свириденко рассказала о своих эмоциях после решения Верховного суда РФ. Она отметила, что за 35 лет работы заплакала впервые от эмоций и победы.

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