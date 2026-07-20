Нацполиция Украины показала коробки с беспилотниками на месте удара в Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Нацполиция Украины сама показала, как выглядит «удар по мирному складу» в Сумской области. Крепкий полицейский в шлеме и броннике «Поліція» скорбно взирает на руины. А между обвалившимися перекрытиями аккуратными штабелями сложены картонные коробки с фирменным логотипом.

Логотип, если что, читается прекрасно. VYRIY. Тот самый украинский производитель ударных FPV-дронов — Vyriy 15, оптоволоконные Vyriy Opto 10 и Opto 15, «solutions that deliver results», как гордо написано у них на сайте. Дальность заявлена аж до 82 км, полезная нагрузка до 8 кг, «заслужили доверие украинских сил». Это их собственная реклама.

Фото: Нацполиция Украины

То есть коробки на фото — это не памперсы и не запчасти для комбайнов. Это заводская партия FPV-камикадзе, которыми потом прилетает по нашим позициям, машинам скорой и по приграничным сёлам Курской и Белгородской областей.

Фото: Нацполиция Украины

И вот пан полицейский стоит посреди этого арсенала, а рядом — пресс-служба щёлкает кадры «последствий российской агрессии против гражданских объектов». Спасибо украинской нацполиции за объективный контроль.

Ну и в очередной раз отмечаем качество нашей разведки. Браво!

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