Лурье делает ремонт в бывшей квартире Долиной, речи о продаже не идет. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРЕПРОДАЖИ НЕ БУДЕТ

История элитной пятикомнатной квартиры в московских Хамовниках, принадлежавшей ранее Ларисе Долиной, внезапно получила продолжение. Как сообщил канал Mash, новая владелица недвижимости Полина Лурье тоже выставила ее на продажу. По данным источника, в качестве покупателя якобы выступает неназванный бизнесмен, а сумма сделки составляет 200 миллионов рублей.

Впрочем, адвокат Лурье Светлана Свириденко опровергла данное развитие событий.

— Не знаю, откуда взялась эта новость. Возможно, кому-то стало скучно. Информация о продаже квартиры не соответствует действительности, проще говоря — это лживая информация. Никто ничего не продает, — рассказала она в беседе с корреспондентом KP.RU.

Эпопея с жильем в Ксеньинском переулке, ставшем чуть ли не самой известной квартирой в столице, началась в 2024 году. Тогда Лурье с помощью ипотеки купила у Ларисы Долиной 5-комнатные апартаменты за 112 миллионов рублей. Однако позднее артистка призналась, что действовала под влиянием мошенников и потребовала расторгнуть заключенный договор. Вернуть полученные средства она при этом не смогла, как ранее передала их злоумышленникам, а собственных денег в необходимом объеме у нее не оказалось. Районный суд, куда обратилась певица, встал на сторону Долиной и признал сделку недействительной.

Однако Лурье добилась пересмотра дела в Верховном суде, который отметил, что добросовестный покупатель не должен нести ответственность за незаконную деятельность третьих лиц. В итоге 16 декабря Полина Лурье была признана законной владелицей квартиры, а 25 декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Ларисы Долиной из занимаемого ею жилья. Процесс передачи собственности затянулся почти на месяц, но 19 января Лурье все же получила ключи, а певица и ее семья к этому времени выехали из квартиры.

Лурье с помощью ипотеки купила у Ларисы Долиной 5-комнатные апартаменты за 112 миллионов рублей.

НОВОСЕЛЬЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Дело стало резонансным еще и потому, что подобные истории — продажа квартиры с последующим признанием сделки недействительной через суд из-за «действий собственника под влиянием мошенников» — стали случаться с пугающей частотой. И суды обычно вставали на сторону бывших владельцев. В итоге покупатели, которые сами с мошенниками не контактировали, оставались и без квартиры, и без денег, зато, зачастую — с ипотекой в банке. Впрочем, после дела Долиной и соответствующего решения Верховного суда подобные схемы практически прекратились.

Что касается элитной недвижимости в Ксеньинском переулке, то, по данным Mash, Полина Лурье так в нее и не переехала. После получения ключей новая владелица заказала дизайн-проект и планировала летом сделать новый ремонт. По условиям сделки с Долиной, квартира площадью 236 кв. м. досталась ей с тем же интерьером, мебелью и техникой, перечень которых был прописан в договоре. Сами элитные апартаменты были оформлены в классическом стиле, с обилием ярких цветов, антикварной мебелью и даже инициалами певицы на паркете — такой дизайн Долина выбрала под себя, когда сама была владелицей и проживала здесь вместе с дочерью и внучкой.

— В настоящий момент в квартире идет ремонт, — отметила Светлана Свириденко.

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