Германия может создать ядерную бомбу за год: СВР раскрыла опасные планы Берлина

Германия намерена за год создать ядерное оружие. Фото: Bordovski Yauheni/Shutterstock/Fotodom

Провозглашенный недавно канцлером Германии Фридрихом Мерцем лозунг «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе» получает самое зловещее наполнение. По информации Службы внешней разведки России, в ФРГ полным ходом идет негласная работа над проектами, имеющими ядерно-оружейную направленность. В исследования вовлечены 30 ведущих национальных научных центров, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский и Мюнхенский университеты, Берлинский технический университет. Тематика исследований не оставляет сомнений в том, что именно является целью разработок: изыскания ведутся в сферах специального материаловедения, физики ударных волн, ядерной и нейтронной физики и других отраслях, имеющие прямое отношение к созданию ядерных боезарядов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS.

Ровно год назад один из лидеров правящего блока ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что размещенное в Германии американское ядерное оружие уже не способно обеспечить должное сдерживание России. В этой связи он выступил с инициативой обеспечить ФРГ доступ к ядерному арсеналу Франции и совместно заняться его модернизацией. Тогда Берлин поспешил поспешил откреститься от этой идеи. Хотя тогда же генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вынужденно признал, что немцы уже обладают всем необходимым для быстрой разработки собственной атомной бомбы. «У них есть ядерные материалы, технологии и квалифицированные специалисты. Это заняло бы совсем немного времени - возможно, несколько месяцев», - отметил Гросси.

И вот теперь эти предположения подтверждаются информацией, полученной российской разведкой по специальным каналам. В сообщении пресс-бюро СВР указывается, что «Берлин способен самостоятельно в течение 1 - 3 месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство». В отработку методик промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. Полученные образцы уже вовсю испытываются на военных полигонах в Германии.

На состоявшейся в июле встрече канцлера Мерца с президентом Франции Макроном шла речь о перспективах взятия Германии под французский «ядерный зонтик». Макрон мечтает таким образом превратить Францию в главную военную державу Евросоюза. Но не исключено, говорится в сообщении СВР, что «в воспаленных умах чиновников Ведомства федерального канцлера ФРГ уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика». Неужели Берлин в реваншистском угаре жаждет обзавестись тем самым «вундерваффе», которым в свое время бредил Гитлер?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отставка Главкома ВСУ Александра Сырского: на Украине началась прямая атака на власть Зеленского

Немецкий генерал насмотрелся «Звездных войн» и заявил, что готов «хоть сегодня» воевать с Россией

США и Иран снова воюют: надежды на мир окончательно рухнули