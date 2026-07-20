Ушла искать кошку и пропала на 45 лет: раскрыта тайна исчезновения миллионерши из Калифорнии

Тельма Гастон заработала состояние на недвижимости, выставленной на продажу за долги. Только современные методы ДНК-диагностики поставили точку в деле о ее пропаже. Фото: Cemre/Shutterstock/Fotodom

В 1981 году 83-летняя богатая вдова ушла из дома на поиски любимой кошки и не вернулась.

Спустя 45 лет американские следователи поставили точку в одной из самых загадочных криминальных историй Калифорнии. Власти округа Риверсайд подтвердили, что останки женщины, найденные еще в 1981-м в неглубокой могиле у горы Шугар-Лоуф, принадлежат миллионерше Тельме Гастон. Женщина бесследно исчезла летом того же года. Опознать ее удалось лишь благодаря современным технологиям ДНК-анализа и генетической генеалогии, сообщает NBC News.

80-летняя вдова пропала из своего дома в Лос-Анджелесе, оставив на двери короткую записку, мол, ушла искать заболевшую кошку. Позже деловым партнерам Тельмы и в ее банки пришли новые письма: женщина сообщала, что решила «немного пожить для себя», а управление огромным состоянием доверяет своему спутнику - 39-летнему продавцу ковров Лоуренсу Ремсену.

Следователи быстро заподозрили неладное - письма оказались поддельными, а сам Ремсен пропал из своего дома сразу после исчезновения вдовы-миллионерши, бежав в Мексику.

Тельма Гастон заработала состояние - по разным оценкам, от 20 до почти 100 млн долларов - на покупке недвижимости, выставленной на продажу за долги. После смерти мужа и сына она управляла целой империей активов. Именно эти деньги и стали мотивом убийства, как полагает следствие.

Местность у горы Шугар Лоуф в Калифорнии, где было найдено тело. Фото: Simone O/Shutterstock/Fotodom

Пока друзья и знакомые пытались понять, куда исчезла миссис Гастон, Ремсен вовсю распоряжался ее счетами. Он пытался снять около 100 тысяч долларов, подделывая ее подписи, перевел еще 20 тысяч на счет на Каймановых островах, пытался продать принадлежащие ей земельные участки и даже хотел приобрести роскошный Mercedes на имя исчезнувшей миллионерши.

Через несколько месяцев Ремсена задержали при попытке вернуться в США из Мексики. На суде он признался, что хотел завладеть наследством, но уверял, что никого не убивал - на самом деле миссис Гастон уехала в путешествие, оставив его распоряжаться своим состоянием. Только вот журналисты выдвигали другую версию: задержанный нашел Тельму уже мертвой в ее доме и якобы избавился от тела, сбросив в океан. Суд не поверил ни в одну, ни в другую версию. В 1983 году мужчину признали виновным в убийстве, подделке документов, крупном мошенничестве и приговорили к пожизненному заключению, хотя тело жертвы тогда так и не нашли.

Лишь спустя десятилетия выяснилось, что Ремсен солгал. Останки Тельмы Гастон все это время находились не на дне океана, а в неглубокой могиле в горах Санта-Роза примерно в 130 км от ее дома. Тело нашел местный житель, когда собирал дрова. Это произошло в ноябре, спустя несколько месяцев после исчезновения вдовы-миллионерши. Тогда опознать останки не представлялось возможным - технологии ДНК-анализа не были так распространены как сейчас.

В начале этого года управление шерифа Риверсайда получило грант на пересмотр старых дел с применением новых технологий. В мае безымянные останки были исследованы повторно. Это и позволило установить личность погибшей.

Сегодня 83-летний убийца по-прежнему находится в тюрьме, ему уже несколько раз отказывали в условно-досрочном освобождении. Для семьи Тельмы Гастон нынешняя идентификация стала запоздалым, но долгожданным завершением трагической истории. Деньги вдовы получили дочери ее племянника.

«Миссис Гастон вернули ее имя и историю», - заявили в управлении шерифа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Индиец в течение 30 лет бесплатно пользовался услугами более 300 гостиниц

Слон-убийца в Непале опять сбежал: почему гибель семьи из четырех человек осталась безнаказанной