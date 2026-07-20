Светлана Маслякова пережила мужа Александра Маслякова на 2 года. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдову Александра Маслякова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Режиссер КВН Светлана Маслякова ушла из жизни после осложнений хронического заболевания на 79-м году жизни.

Первоначально сообщалось, что вдову основателя и президента международного клуба веселых и находчивых Александра Маслякова похоронят рядом с мужем. Александр Масляков умер на 83-м году жизни в сентябре 2024 года, в сентябре 2025 года на могиле на Новодевичьем кладбище был установлен очень достойный памятник.

20 июля 2026 года Светлану Анатольевну Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с могилой родителей мужа. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

20 июля 2026 года Светлану Анатольевну Маслякову похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с могилой ее мамы. Почему вдову Александра Васильевича похоронили отдельно от мужа? Можно предположить, что это произошло по вполне объективным причинам. Оказывается, родственное подзахоронение на Новодевичьем кладбище в одну могилу разрешено. Но в соответствии с санитарными нормами между захоронениями должно пройти не менее 15 лет — при захоронении в гроб. Если принимается решение о кремации, тогда подзахоронить урну с прахом можно, не соблюдая временной интервал. Возможно, что решение о похоронах на Троекуровском кладбище было принято, так как там есть место для захоронения гроба и установки отдельного памятника.

Светлана Маслякова прожила с мужем в браке 52 года, а знакомы они были целых 58 лет. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Маслякова прожила с мужем в браке 52 года, а знакомы они были целых 58 лет. Светлана Анатольевна тяжело переживала смерть мужа, Александр Васильевич скончался из-за осложнений онкологического заболевания. Маслякова долгие годы были вместе и дома, и на работе. Они познакомились в далеком 1966 году на работе: Александр Масляков вел КВН, а Светлана Семенова трудилась ассистентом режиссера. Со временем он создал Планету КВН, а она стала главным режиссером проекта.

КВН стал кузницей кадров для развлекательного ТВ страны и культовым форматом благодаря этой семейной паре. Сегодня их дело продолжает единственный сын Александр Масляков-младший. После смерти мужа Светлана Анатольевна Маслякова была окружена заботой сына, невестки и внучки, но организм не справился с осложнениями давней болезни.

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