Куда обращаются россияне, если нужны деньги в долг: итоги опроса

31% опрошенных россиян берут в долг у родственников Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

К кому вы обращаетесь, когда нужны деньги в долг? Такой вопрос мы задали своим читателям, и оказалось, что самый частый ответ на эту сокровенную тему: «никогда не беру в долг». Так и хочется сказать: «Так держать, дорогие товарищи!» Впрочем…

— Мне кажется, такой ответ не совсем отражает реальность, — прокомментировал KP.RU финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власс. — Возможно, те, кто залазят в долги, не читают «Комсомольскую правду». Я недавно анализировал по просьбе собственника платежи в его продуктовом магазине, и поразился: за последние пять лет исчезли дебетовые карточки. Практически все платежи — с кредитных карт.

Ничего себе! Неужели это можно считать долгом?

— А как же! — воскликнул эксперт. — Какой-то небольшой период идет без процентов, но стоит вовремя не погасить обязательный платеж, как тут же посыплются штрафные санкции. Народ в России поголовно закредитован!

Ужас! Но мы и наши читатели имели в виду не повседневные траты с кредитки. И оказалось, что первым делом за большими деньгами люди идут не в банк, а к родственникам.

— Это понятно, — говорит эксперт. — Родственникам не надо платить такие высокие проценты как в банке, родственника можно попросить подождать с возвратом, с промежуточными платежами, если они предусмотрены.

Действительно, родственнику запросто можно сказать: «Одолжи, дорогой, 50 тысяч долларов, а я в течение 10 лет с тобой рассчитаюсь». О процентах ни слова — свои же люди, какие проценты. Не дашь — обида. А дашь — считай, простился с деньгами.

— Вообще, сейчас наступили такие времена, что люди не дают в долг, — продолжил Андрей Власс. — Ни соседи, ни друзья. Поэтому за деньгами все чаще обращаются в банки. Они заходят в каждый дом с помощью рекламы и настойчиво предлагают свои услуги. Технически получить кредит очень просто, иногда для этого даже не нужно посещать отделение банка, все делается онлайн, есть специальные программы — потребительские кредиты несколько месяцев без процентов. Все это делает банк популярным инструментом для получения денег.

В целом же, люди идут за деньгами туда, где их легче получить, а легче всего это сделать именно в банке, обобщил эксперт.

А как же родственники, на которых полагается большинство читателей?

— Это когда речь идет о крупных деньгах — на квартиру или автомобиль, — пояснил собеседник. — Когда имеет значение не только простота доступа к деньгам, но и сколько придется заплатить за такую простоту. Или срочные траты — на похороны, например. Если в конкретном случае у родственника получить деньги проще, чем в банке, то, конечно, пойдут к родственнику.

А вот друзья и коллеги — это все-таки не родня.

— Это же довольно унизительная процедура — просить деньги, — говорит Власс. — Тяжело в таком свете представать перед знакомыми.

Самое последнее, куда люди обращаются за деньгами, это МФО — микрофинансовые организации.

— Люди их уже боятся, — говорит эксперт. — Практика последних лет показала, что за деньгами проще пойти в банк. И даже когда банк угрожает, он не так страшен, как МФО.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

КАК ПРАВИЛЬНО ДАВАТЬ ДЕНЬГИ В ДОЛГ ДРУЗЬЯМ

Хочешь, потерять друга — дай ему в долг, эта народная мудрость давно известна. Тем не менее, люди обращаются именно к друзьям, когда нужно занять денег. Как сделать этот процесс наиболее безболезненным?

- Конечно, какой бы сильной не была дружба, финансовые отношения нужно оформить документально, - сказал KP.RU адвокат Максим Парасочка. - Для этого есть три инструмента.

Первый — просто расписка.

- С указанием имен и паспортных данных участников соглашения, с указанием суммы долга и срока возврата, - уточнил адвокат. - Такие расписки в случае неисполнения принимаются судами, по ним выносятся решения о возврате.

Второй — договор займа денег одного лица у другого.

- В отличие от расписки, в нем можно предусмотреть какие-то нюансы, например, выплаты промежуточных платежей, - сказал Максим Парасочка. - Это более объемный документ, но последствия неисполнения те же.

И третий - это заверение такого договора у нотариуса.

- Это называется нотариальное удостоверение договора займа, на мой взгляд более сильный документ, - говорит юрист. - Его особенность в том, что при невыполнении должником такого договора нет необходимости обращаться в суд. Истец, которому не вернули деньги в положенный срок или в оговоренном объеме, может сразу с этим договором обращаться к судебным приставам или в банк, которым пользуется недобросовестный заемщик.

Важный момент: физлица имеют право давать другим физлицам деньги под проценты. Вопрос, под какие?

- Базовым процентом в таких договорах считается ставка рефинансирования Центробанка, - говорит Парасочка. - Но стороны могут поставить в договоре любой процент, хоть в два раза выше ставки. Правда, заемщик может оспорить процент в суде, посчитав, что он кабальный. Тут уже обе стороны будут выдвигать свои аргументы. Но если заемщик не оспорит в суде величину процента, то суд за него это делать не будет и долг будет рассчитан с учетом этого процента.

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