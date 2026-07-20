Актриса Любовь Аксенова рассказала о пережитом насилии: это был знакомый отца

Актриса Любовь Аксенова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

О том, что она пережила в 17, 36-летняя актриса Любовь Аксенова («Почка» 18+, «Жить жизнь» 18+, «Нюрнберг» 12+) уже вскользь упоминала - в ролике в поддержку благотворительного фонда. А сейчас впервые в подробностях рассказала об этом в интервью Ксении Собчак.

Все произошло 19 лет назад, когда Любе было 17. Тогда она уже пыталась проявить себя себя как актриса, ходила по кастингам. В какой-то момент знакомый отца предложил свою помощь: мол, у него есть знакомый режиссер — есть шанс ему показаться. Родители без тени сомнений отпустили дочку с мужчиной, чтобы он отвез ее на «Мосфильм».

«Пока мы ехали, [по дороге в машине], он положил мне руку на ногу, - вспоминает Аксенова. - Я была в платье и в колготках. Я сижу и не понимаю, что нужно делать. Я замерла».

Далее будущая актриса повела себя типично для жертвы сексуализированного насилия. Психологи объясняют, что в стрессовой ситуации мозг пытается нормализовать происходяее через отправдание насильника. «Наверное, происходит что-то обычное. Это друг моих родителей и, наверное, ничего плохого мне не хочет. Это ничего не значит, Люба, ты ошибаешься», - цитирует сегодня тогдашний ход своих мыслей Аксенова.

По прибытию на «Мосфильм» мужчина сделал вид, что его знакомый режиссер занят и нужно подождать. Через пару часов ожидания он заявил, что, увы, встреча не состоится, и нужно поехать к нему в офис. Оставшись с Аксеновой наедине в лифте, мужчина прижал ее к стене кабины и попытался поцеловать. И тогда Любовь сделала вид, что ей плохо. Спутник перестал приставать и помог добраться до машины.

По дороге домой мужчина попросил «ничего не рассказывать отцу». Аксенова вспоминает, что пребывала тогда в ощущении, что случилось нечто страшное, из-за чего она уже никогда не будет той, что прежде. Отцу она в самом деле решила ничего не говорить, опасаясь, что станет причиной его ссоры со знакомым (еще одно типичное опасение жертвы), однако через несколько дней рассказала все старшему брату. Тот не стал скрывать это от родителей.

«Отец сказал: «Ему [конец]». Больше об этом знакомом семьи я никогда не слышала», - говорит Аксенова.

Несмотря на прошедшие годы и 12 лет счастливого брака, актриса до сих пор остро переживает ту ситуацию. Вспоминая о ней, она едва сдержалась слезы и до сих пор винит себя за то, что не оказала насильнику жесткий отпор.

Интервью актрисы приурочено к большой премьере — сериалу «Холод» 18+. Это остросюжетная криминальная драма с Любовью Аксеновой в главной роли. Сюжет сериала идейно восходит к роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Героиня Аксеновой Женя — скромная мать семейства. Она теряет всю свою семью и по ложному обвинению оказывается в тюрьме. Слабая, неспособная за себя постоять женщина вдруг находит в себе силы для мести. Как Эдмон Дантес, она бежит из тюрьмы, чтобы покарать обидчиков.

Критики уже назвали сериал «Холод» ответом на общественный запрос на справедливость.

Ранее KP.RU публиковал подробный обзор на сериал «Холод».

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