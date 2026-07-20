Певица МакSим с папой Сергее Арефьевичем. Фото: социальные сети Марины Абросимовой.

43-летняя певица МакSим (Марина Абросимова) 19 июля 2026 года похоронила папу. Марина как смогла продлевала жизнь родителя, который был тяжело болен. Эта история — про веру и про то, что надо верить в чудеса и достижения современной медицины.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПАПЫ МАКSИМ

Отец Марины Абросимовой ушел из жизни на 66-м году из-за осложнений онкологического заболевания. Сергей Арефьевич Абросимов умер в Казани. В этот момент МакSим была в Москве и готовилась выступить на частном мероприятии, она была шокирована новостью о несчастье, но как профессионал собралась и вышла на сцену — выступила так, что никто из зрителей не заподозрил, что что-то произошло. После концерта артистка вылетела в Казань, где проводила отца в последний путь.

После отпевания в церкви Марина с братом и родней отправилась на кладбище. Перед могилой отца Марина с братом Максимом держались друг за друга — поддерживали в прямом и переносном смысле слова.

Когда у Сергея Абросимова 14 лет назад диагностировали онкологическое заболевание, его дочь Марина помогала и морально, и финансово. МакSим рассказывала о лечении отца: «18 курсов химиотерапии, 27 курсов облучения, еще 9 — головного мозга. Папочка, как я рада, что мы все это прошли!». У мужчины наступила ремиссия. Лечение принесло свои результаты и мужчина прожил четырнадцать лет вместо одного года, который ему обещали врачи после первого обследования.

Марина Абросимова с братом Максимом на похоронах папы. Фото: социальные сети Марины Абросимовой.

Марина Абросимова после смерти Сергея Арефьевича написала о своей боли: «Когда у папы обнаружили рак четвертой стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое. Покойся с миром. Папа, ты навсегда останешься в моем сердце, люблю тебя и буду помнить всегда...».

В 2018 году Марина так сообщала о ремиссии у своего отца: «Папа в порядке, он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто столкнулся с ней, хочу пожелать удачи. Все возможно, все получится, держитесь… Любите жизнь, любите родителей. Цените каждый момент здесь и сейчас».

Марина всегда гордилась родителями, которые до выхода на пенсию работали в Казани: «Мама, Светлана Викторовна, всю жизнь проработала в детском саду. Папа Сергей Арефьевич занимался машинами — в гараже постоянно что-то чинил, красил. Мои родители замечательные люди, которые сделали все, что только можно, для нас с братом. Все, что было в их силах, за что я им очень благодарна. И за жизнь...»

Мама для Марины и сегодня — главный друг и советчик.

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