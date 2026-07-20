Украинский олигарх Вадим Ермолаев, придя в себя, дал первое интервью после покушения в Монако Фото: социальные сети.

Украинский олигарх Вадим Ермолаев, придя в себя, дал первое интервью после покушения в Монако, когда украинка Анастасия Березовская взорвала оставленную у его двери бомбу в рюкзаке.

Лично перед журналистами он не предстал, но отправил изданию Nice Matin письменные ответы на вопросы.По словам Ермолаева, у него не было ни малейших подозрений по поводу того, что кто-то может готовить на него покушение - «особенно в таком месте как Монако».

Кто был заказчиком взрыва, украинец, по его словам, не знает. И добавляет: пока идет расследование, он предпочитает не комментировать версии и конкретные детали дела.

После выхода из больницы (это случится уже скоро) Ермолаев планирует продолжать жить в княжестве и дальше. «Мы не хотим провести остаток жизни, прячась в страхе. Надеемся, что расследование позволит нам понять обстоятельства нападения и узнать, миновала ли опасность».

Насчет своих - и своего старшего сына Артура - связей с сетью мошеннических колл-центров олигарх заявил:

- Артур - взрослый человек. Он живет своей жизнью, и я не вижу никаких доказательств, связывающих его дело с нападением, которому я подвергся.

Ермолаев заверил, что, заключив сделку со следствием в Эстонии, его сын «не давал показаний против кого-либо». (В декабре прошлого года Артур Ермолаев был задержан Интерполом на Кипре и экстрадирован в Эстонию. Там его признали виновным в создании преступного сообщества. Жертвами украинских мошеннических колл-центров стали граждане Эстонии, Литвы, Финляндии, Германии и Турции.

Суд приговорил Ермолаева-младшего к пяти годам условно, и тот спокойно улетел из Таллина в Израиль.

В общем, смысл ответов олигарха - я не я, и лошадь не моя. Ну не будет же он признавать, что занимался криминалом и не мог поделить неправедные доходы с кем-то в Киеве. Хотя… Многое зависит от методов монакских и французских следователей.

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