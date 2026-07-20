«Стоят без цветов, как оплеванные»: Елена Валюшкина предложила не дарить артистам букеты на поклонах

Елена Валюшкина Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вручение цветов артистам на поклонах после спектакля — это традиция. Так зрители выражают своё восхищение и благодарность.

- Как раньше нас заваливали цветами! Боже мой! – ностальгически вспоминает актриса Елена Валюшкина в одной соцсети. – У кого-то (из зрителей) есть такая традиция дарить цветы артистам, у кого-то нет возможности купить цветы. И вот один актер стоит, заваленный цветами, а остальные – вроде как и не играли ничего. Обидно... В Европе не дарят цветы на поклонах. Нет такой традиции. И не стоят эти бедные актеры без цветов, как оплеванные, как будто на сцену не выходили.

В Европе зрители приносят букет с записочкой. Билетеры передают актерам этот букетик или перед спектаклем, или в антракте. Артист счастлив. Его букет к нему попал. По-европейски это очень красиво. И никому не обидно. Я давно хотела в нашем театре это внедрить, но чего-то не внедряется...

Очень актуальный и жизненный пост написала Елена Валюшкина. Кроме того, она рассказала, как юные зрители заваливали её цветами, когда она играла детские спектакли. Подарки дарили разные. Был такой однажды подарочек– «такая шкатулочка прозрачная, в ней лежали монетка, конфетка, пуговка, бусинка – розочка с капелькой росы – ребенок собрал самое драгоценное и подарил мне».

На самом деле – дарить или не дарить цветы на поклонах – должны решать зрители. «Благодарному зрителю хочется вручить букет в руки любимому артисту», - пишут Елене Валюшкиной в комментариях. «Зрителю хочется вручить лично актеру. А так можно и курьером послать, а спектакль посмотреть по ТВ». «А я уверена, что вместо цветов - фрукты дарить, например, ананас! Я всегда покупаю ананас как благодарность». «Благодарность актеру - это уже то, что зритель потратился на билет и пришел на спектакль».

Но есть и другое мнение: «Обидно за других актёров, которые остаются без цветов… Ваше предложение, Елена (Валюшкина) очень правильное!». «Актерам, оставшимся без цветов на поклонах, обидно, я всегда об этом думаю».

Это правда обидно. Недавно была на одном популярном спектакле, в котором играет народная любимица, Герой Труда, и вдруг на поклонах после спектакля она не получила ни одного букета. Это выглядело как... вопиющее недоразумение. Форменная невоспитанность. Грубое нарушение театрального этикета. Всё это читалось в глазах народной любимицы. Она была даже растеряна, как будто «у вас спина белая».

На самом деле артисты очень трепетно относятся к такого рода знакам внимания – к букетам. Например, народная артистка Светлана Немоляева цветы, которые ей дарят после спектакля на гастролях, упаковывает особым образом, чтобы довезти их в Москву.

Светлана Немоляева Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я человек не жадный, особенно в отношении денег, но что касается цветов, - признавалась нам Светлана Владимировна. - Легче ежа проглотить, чем забрать у меня букет. Я цветы обожаю, поэтому в театре и в моей гримерке всегда цветы. Я действительно привозила с гастролей чемоданы цветов, и Саша (артист Александр Лазарев, муж Светланы Немоляевой – Ред.) всегда меня отговаривал: «Неужели опять мне их тащить? Давай я куплю тебе цветы в Москве?» Но у меня мистическое отношение. Мне кажется, что срезанные цветы ещё хотят пожить. Правда, после Сашиного ухода из жизни мое отношение к цветам изменилось. Теперь я их спокойно раздаю...

Актриса, Ольга Прокофьева признавалась, что ей приятно, когда зрители в театре ей дарят цветы. Цветы она любит, приносит их домой, расставляет в вазы, ухаживает, подрезает, меняет воду, чтобы они дольше стояли.

Я наблюдала, как после спектакля актрисе Настасье Самбурской зрители вместо цветов вручали увесистый пакет с… собачьим кормом. Всё потому, что Настасья однажды обратилась к своим подписчикам в соцсети: «Уважаемые поклонники, за годы работы в театре я получила от вас нереальное количество цветов. Так вот, о чем я хочу попросить, давайте сделаем доброе дело вместе? Я не знаю, сколько стоит букет, но явно не дешевле пачки корма для котят, кошек или собак. Давайте без цветов, давайте с кормом? А я передам его через волонтеров - самым нуждающимся приютам!».

Собачий корм вместо цветов - это, конечно, экзотика. Но часто зрители дарят артистам на поклонах пакетики со сладостями или сувениры. Иногда поделки, сделанные своими руками.

У Ольги Прокофьевой есть поклонница Анаит из города Дзержинска, которая однажды подарили актрисе огромный торт «Наполеон», который сама испекла. И после спектакля всем коллективом, занятым в спектакле, этот торт съели. Теперь каждый раз, когда Прокофьева играет спектакль в Нижнем Новгороде или в Дзержинске, Анаит преподносит ей вкусные сюрпризы. То огромные подносы с голубцами и беляшами, то коробки хрустящего хвороста в сахарной пудре. После спектакля артисты накрывают стол и с удовольствием поглощают эти угощения.

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