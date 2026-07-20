Уничтожение экономики и гибель миллионов людей: чем обернется вторжение США в Иран

Целый ряд американских СМИ со ссылками на чиновников из военного и дипломатического ведомств предсказали «полномасштабную» войну США с Ираном уже в ближайшие дни. Фото: REUTERS.

Целый ряд американских СМИ со ссылками на чиновников из военного и дипломатического ведомств предсказали «полномасштабную» войну США с Ираном уже в ближайшие дни. «США и Иран пересекают красные линии перед вступлением в войну до победного конца», — сообщает National Public Radio. «После девятой ночи бомбардировок спираль конфликта раскручивается», — вторит коллегам телекомпания CNN.

«США балансируют на грани ничем не ограниченной войны с Ираном после того, как все больше солдат гибнет», — так озаглавила свою статью The Washington Post. Газета назвала причиной эскалации гибель еще двух американских солдат в Иордании после того, как была подтверждена гибель военнослужащего США в Ираке днем ранее.

«Мы здорово по ним ударили этой ночью — в честь наших великих [погибших] патриотов» — так со ссылкой на потери на ближневосточных военных базах объяснил бомбежки иранской территории сам Дональд Трамп. Он заверил, что «совершенно не озабочен» заявлением Тегерана о том, что там больше не считают себя связанными обязательствами по заключенному месяц назад ирано-американскому «меморандуму о взаимопонимании», который приказал долго жить.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS.

«На этот раз угроза наземного вторжения США вполне реальна, и это плохая новость для Ирана, — комментирует в интервью KP.RU ситуацию американист Геворг Мирзаян. — Как бы ни гордился Иран своими весенними успехами, такая полномасштабная война означает уничтожение энергетической системы страны и ее экономики. А это — голод и гибель для миллионов людей».

По мнению Мирзаяна, и Трамп, и иранское руководство оказались заложниками своих поспешных реляций о победе. Трамп взбешен продолжающейся блокадой Ормузского пролива и тем, что цены на бензин в США из-за нее перед самыми важными для него выборами достигли 4 долларов за галлон (3,78 л). Перед началом войны в феврале цена была — 2,8 доллара. А иранское руководство так часто сообщало своему населению и миру о действительно имевших место сбоях в американских и израильских планах, что «теперь Тегерану очень сложно пойти хоть на какие-то уступки США — в этом случае иранское руководство не поймут сами иранцы», - подчеркивает Мирзаян.

В свою очередь эксперты пророчат США большие потери в случае, если американцы решатся на «настоящую войну». «После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране перешла от духовных лиц к нескольким генералам Корпуса стражей исламской революции, а эти люди настроены на куда более ожесточенную борьбу, чем муллы, контролировавшие Иран после революции 1979 года до весны 2026-го», — сказал в интервью KP.RU иранист Владимир Сажин, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай».

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отметил, что за последние месяцы заявки о вступлении в иранскую армию или в ряды народного ополчения «Басидж» подали до 5 миллионов иранцев.

«В этих условиях американцы вряд ли пойдут на „глубокое“ вторжение, с попыткой сменить иранское руководство по сценарию со свержением Саддама Хусейна в 2003 году, — сказал Долгов в интервью KP.RU. — Скорее всего мы можем увидеть американский десант на принадлежащие Ирану острова в Персидском заливе или в районе Ормузского пролива. Но Иран вполне может ответить на это тем, что потребует от своих союзников — йеменских хуситов — блокировать Баб-эль-Мандебский пролив. И вот это уже будет реально сильный удар по мировой экономике, после которого сегодняшние 4 доллара за галлон бензина в США покажутся мелочью».

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