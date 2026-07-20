Мерцу терять нечего: согласно последнему опросу ARD-Deutschland Trend только 13% немцев заявили, что довольны его работой Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал очевидное: в ФРГ сохраняется энергетический кризис, который наступил из-за отказа от российского газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF. А на вопрос, почему же накануне прошлогодних досрочных выборов он делал громкие обещания быстро решить все экономические проблемы, канцлер ушел в несознанку. Дескать, «затяжной характер международных проблем» изменил ситуацию в стране, и в начале своей работы он исходил из других предпосылок.

ПОЗОРНЫЙ РЕЙТИНГ

Публично признаться в своей недальновидности для политика - дело рискованное. Но Мерцу терять нечего: согласно последнему опросу ARD-Deutschland Trend только 13% немцев заявили, что довольны его работой. Ни у одного из предыдущих канцлеров Германии через год и три месяца пребывания в должности рейтинг одобрения не был ниже, чем у Мерца.

А всего через два месяца в трех важных землях - Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании – пройдут выборы, на которых партия Мерца ХДС, согласно прогнозам, вряд ли блеснет результатами.

Напротив, правой партии «Альтернатива для Германии» пророчат чуть ли не гарантированную победу по крайней мере в одной из этих земель. Лидеры «Альтернативы», чья поддержка особенно высока на территории бывшей ГДР, четко заявляют, что их партия выступает за возобновление сотрудничества с Россией, прежде всего в энергетической сфере.

Вот и приходится немецкому канцлеру признаваться в том, что он «не учел» затяжной характер проблем и на ходу пытаться как-то поправить свое плачевное положение.

В том же интервью канцлер намекнул на предстоящие до конца месяца изменения в руководстве страны. Это стало необходимым после вынужденной отставки лидера парламентской фракции ХДС Йенса Шпана. Пост он покинул после скандала вокруг суррогатного материнства, официально запрещенного в ФРГ, к которому Шпан и его супруг (у них однополый брак*) прибегли, чтобы обзавестись ребенком.

ИМИТИРУЮТ ПОИСК КОНТАКТОВ

Попытка переломить негативное отношение избирателей к Мерцу и его партии, скорее всего, стоит и за очередными слухами, касающимися Москвы. «В отношении Германии к переговорам с Россией произошел «сдвиг настроений», - написала британская Times, - велась работа над слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи».

Не в первый раз «налаживание каналов связи» с российским руководством выдается в Европе за признак скорых переговоров. А чего налаживать? Снял трубку - и говори. Но какие страсти возникли на недавнем саммите ЕС, когда стало известно, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался «наладить связь» с Кремлем! Германия была среди тех стран, которые его осудили, посчитав, что «еще не пришло время».

Мерц признал кризисное состояние Германии Фото: REUTERS.

А придет оно, как чуть ли не громче всех заявлял канцлер Мерц, когда Украина сможет говорить с Москвой «с позиции силы». И тот же канцлер открыто радовался ударам Киева вглубь России, выдавая их за перелом на войне. Так что с трудом верится, что он сейчас сам склоняется к разговору с Кремлем. Недаром в сообщении Times уточняется, что речь идет о «слабо координированных инициативах».

Нужна имитация поиска контакта с русскими, чтобы измученные конфликтом на Украине немцы поверили, что канцлер об этом думает, и воздержались от поддержки лидеров АдГ, которые об этом громко говорят.

ФРГ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЫЛ УКРАИНЫ

Канцлер Мерц и его министры громко говорят совсем о другом. В апреле министр обороны Борис Писториус представил первую с 1945 года военную стратегию Германии. В ней главным врагом названа Россия. А Мерц, едва став канцлером, сразу поставил задачу: Бундесвер к 2035 году должна стать самой сильной армией Европы. С кем ей придется воевать - см. военную стратегию.

Германия при нынешнем правительстве стала главным в ЕС защитником и спонсором режима Зеленского. Сейчас, когда в европейских столицах только и говорят о «переломе» в пользу Киева, слухи о «сдвиге настроений» в Берлине в пользу диалога с Москвой выглядят особенно неубедительно.

Поддержка незалежной со стороны европейских стран, прежде всего Германии, способствовала тому, что ВСУ от разовых атак перешли к системной транспортно-логистической блокаде российских регионов, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Для создания гуманитарной катастрофы в России ВСУ активно применяют немецкие технологии, в том числе используют дрон под названием «Бегемот», созданный совместной немецко-украинской военной кооперацией», - пишет он в авторской колонке на сайте «Вестей».

Вовлечение немецких компаний, таких как Helsing, Quantum Systems, Rheinmetall и Destinus в украинский ВПК, считает Медведчук, превращает Германию в промышленный тыл войны против России, а ее население - в заложника такой политики: «Немецко-украинская промышленная кооперация закрепляет антироссийский курс Германии и все дальше подталкивает ФРГ к прямому столкновению с Россией».

Какие могут быть переговоры с канцлером Мерцем, который все свои фишки поставил на Зеленского? Итог – 80% несогласных с ним избирателей. Вот на них и надо надеяться. Выборы в немецких землях, где лидирует «Альтернатива для Германии», близко.

* – Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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