Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: VITALII NOSACH/ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, коротко — главком ВСУ Александр Сырский отправлен в отставку!

С такими заголовками вышли сначала украинские, а потом и российские СМИ. Генштаб ВСУ поспешил сообщить — пока не отправлен. Журналисты настаивают: отставка — дело ближайших часов.

Вот только правда ли это?

На Украине все туже запутывается клубок сложных политических интриг. Их главная цель — лишить Зеленского контроля над армией. Игру ведут министр обороны Михаил Федоров и его европейская «группа поддержки». Поэтому шум вокруг отставки главкома ВСУ Сырского может и вовсе быть похоронным маршем для власти самого киевского комика.

Что происходит с отставкой главкома Сырского? Что выгоднее для России? Подробности объясняет KP.RU.

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Отставка главкома ВСУ Александра Сырского: Зеленского прогнули, но это только начало

Бывший министр обороны Михаил Федоров. Фото: REUTERS.

ОТСТАВКА ГЛАВКОМА ВСУ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Слухи об увольнении главкома поползли еще несколько дней назад. После отставки министра обороны Федорова на Украине разгорелся «Картонный майдан». Как мы понимаем, протесты в Киеве без вмешательства Европы невозможны. И Брюссель, очевидно, решением Зеленского был крайне разочарован.

Сразу после этого начались вбросы. Мол, если Зеленский уволил Федорова за конфликт с Сырским (это одна из причин, которую назвал сам киевский лидер), то и главкома пора снимать.

Следом, хором, о главкоме на грани увольнения заголосили западные СМИ, например, New York Times. Ситуация начала выглядеть не как вброс, а как намек комику с Запада: уволил Федорова — придется поплатиться Сырским.

В понедельник об отставке заговорили оппозиционные депутаты Верховной Рады. Ярослав Железняк попытался установить Зеленскому срок: заявил, что уже к вечеру 20 июля Сырскому укажут на дверь — на заседании ставки Верховного главнокомандующего. Вслед за ним как по команде (или по команде?) несколько мелких украинских СМИ опубликовали ту же информацию — со ссылкой на «источники в окружении Зеленского».

Кажется, судьба главкома Сырского решена?

Не тут-то было. Информацию сначала опроверг Генштаб ВСУ, потом советник президента Украины Литвин завил, что Железняк распространяет фейки.

Правда, положение Сырского от этого менее шатким не стало. Но стало очевидно, что с первого наскока продавить Зеленского не получилось.

Так уйдет ли в отставку главком ВСУ?

ОТСТАВКА АЛЕКСАНДРА СЫРСКОГО: АРГУМЕНТЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Для того, чтобы понять, насколько Сырский удобен для Зеленского, нужно вспомнить 2024 год. Ссылка Залужного на должность посла в Британии. Скандал. Протест в украинском обществе. В кризисной ситуации киевский главарь назначает Александра Сырского - и решает этим сразу несколько задач:

1. Безопасный русский

Сырский — этнический русский, максимально непопулярен у украинцев и не имеет политических амбиций. Это был идеальный человек, который точно не станет вторым Залужным. Не попытается построить политическую карьеру. И за два года Сырский проявил себя в этом на 200% - еще и собрал на себя все шишки за ошибки самого Зеленского.

2. Генерал на поводке

Через Сырского Зеленский получил полную власть над армией. Понятное дело, он не руководит непосредственно военными операциями, но имеет возможность ставить перед ВСУ самые жестокие задачи. Надо ради пиара положить двести человек, чтобы один снял видео с флагом в руках на развалинах уже потерянного города? Сырский берет под козырек. Надо два месяца бессмысленно штурмовать один клочок земли ради обещаний «перерезать сухопутный коридор в Крым» - пожалуйста!

3. Цепной пес

Кровавые контратаки ради престижа стали одной из главных визитных карточек Зеленского. Но главком Александр Сырский не только исполнял - но и подавлял в армии голоса несогласных с таким положением дел. Как и голоса недовольных Зеленским.

Таким образом Сырский для комика - идеальный подчиненный. Именно поэтому даже Офис президента официально опроверг информацию, встав на защиту главкома ВСУ.

КАК ЗЕЛЕНСКОГО ЗАСТАВЛЯЮТ УВОЛИТЬ СЫРСКОГО: ДАВЛЕНИЕ ЕВРОПЫ

Но каким же образом Зеленского могут заставить снять главкома ВСУ? Здесь придется вернуться к «Картонному майдану».

Главной проблемой киевского лидера был министр обороны Федоров. Назначенный шесть месяцев назад, бывший СММщик «Квартала 95» быстро превратился из члена «семьи» в реальную угрозу для власти.

Зачем назначали? Цифровой, деловой, современный Федоров, создатель украинского аналога «Госуслуг» — «Дия», был идеальным кандидатом под кредиты из Европы. На кону были 90 и 70 миллиардов евро. И с этой задачей министр справился.

Но Федоров оказался гораздо хитрее. Он исполнял свою основную функцию, успокаивал Европу и украинское общество обещаниями изменить систему призыва и справиться с произволом ТЦК. Но вместе с этим новый министр стал перестраивать коррупционные цепочки приближенных Зеленского.

Ни в коем случае не подумайте, что Федоров оказался честнее. Под флагом цифровизации он начал уводить деньги из кармана комика в собственный карман — и карман своих покровителей. В их числе уже называется олигарх Коломойский**, бывший друг и покровитель самого Зеленского. Очевидно, европейцы тоже «в доле» - кто еще мог поднять «Картонный Майдан»?

Стоящие с плакатиками украинцы и есть главная угроза Зеленскому. Киевского лидера буквально ставят перед выбором: или ты теряешь Сырского и контроль над армией, или рискуешь потерять власть. Символично - уже вечером в понедельник, через несколько часов после новостей о якобы отставки Сырского, на картонных плакатах протестующих появилась новая надпись: «Федоров - министр, Драпатый - главком»...

ЧТО ВЫБЕРЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ: ОТСТАВКА СЫРСКОГО ИЛИ МАЙДАН?

Но потеря контроля над армией для Зеленского - чудовищный удар по всей вертикали власти. Авторитет диктатора и без того сильно подпорчен историей сначала с Миндичем, потом с Ермаком. И с каждым таким ударом киевский лидер все ближе к реальной потере власти. Тем более главный конкурент уже виден невооруженным взглядом - сам Федоров. Поэтому, вероятнее всего, Зеленский будет бороться за Сырского очень серьезно.

С другой стороны, киевский лидер уже не раз отступал перед требованиями Запада и угрозами Майдана. В августе 2025, когда украинцы вышли с плакатами, отменил только что подписанный указ о переводе НАБУ под контроль президента. В ноябре «сдал» ключевую фигуру в своей вертикали (и близкого друга) Андрея Ермака. Так что строить иллюзий не нужно - в крайнем случае, на «размен» Владимир Александрович пойдет. Лишь бы спасти собственную шкуру.

А уже потом может попытаться отыграться - например, уже появлялись слухи, что СБУ шьет против Федорова уголовное дело…

КТО ВМЕСТО СЫРСКОГО: КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВКОМА

Тем временем вечером в понедельник Зеленский один за другим встречается с командирами в присутствии нового и.о. министра обороны Евгения Хмары. Официально - чтобы поговорить о снабжении войск. Неофициально всех визитеров называют кандидатами на пост главкома.

Вполне вероятно, что на фоне волнений и давления киевский лидер действительно захотел прощупать кандидатуры сменщиков Сырского - чтобы понять, найдется ли нужный: достаточно безвольный и цепной.

1. Главный кандидат - командующий десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол. Это командир, чьи войска чаще всего исполняли самоубийственные приказы киевского лидера - поэтому и шансы заменить Сырского у него действительно неплохие.

2. Командующий объединенными силами ВСУ генерал Михаил Драпатый. Это опытный военачальник, которого долгое время называли лучшим генералом на Украине. Его любят в народе, он достаточно своеволен - поэтому для Зеленского это крайне плохой вариант. Именно поэтому его имя и появилось на майданных картонках...

Кроме того, Зеленский встретился с:

- Прямым подчиненным Залужного, замначальника Генштаба ВСУ Владимиром Горбатюком,

- Командующим 1-го корпуса (бывший нацбат «Азов»*) Денисом Прокопенко,

- Командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким** (основатель «Азова»*, террорист и экстремист),

- Командиром корпуса «Хартия» Игорем Оболенским.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РОССИИ?

Все происходящее для нас - процесс сложный и неоднозначный. С одной стороны нестабильность во власти у противника - всегда в плюс. С другой, желать поражения Зеленскому и победы Федорову тоже не стоит. Оба - хитрецы и подлецы, а бывшего министра обороны полностью характеризует его народное прозвище - «русорез» (за удары беспилотниками вглубь России, - ред.).

Кроме того, если Зеленскому удастся назначить менее умного, но более исполнительного главкома ВСУ, который с готовностью продолжит посылать мобилизованных на «медийные штурмы» ради отчета перед Европой - это нам только в плюс.

* Нацбат «Азов» признан террористической организацией

** Внесен в список террористов и экстремистов

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