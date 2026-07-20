Военкор Сладков объяснил, почему ВСУ бьют по складам маркетплейсов, а не по военным объектам

На радио «Комсомольская правда» мы говорили с Александром Сладковым Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После серии ударов ВСУ по складам маркетплейсов и по другим объектам, от которых, во многом, зависит снабжение россиян повседневными товарами, возник простой вопрос — что будет дальше?

На радио «Комсомольская правда» говорили об этом с Александром Сладковым, военкором и военным добровольцем.

УДАР ПО МОЗГАМ

- Зачем противнику бить по складам маркетплейсов? С точки зрения военной необходимости?

- Это все лежит в канве действий группы Зеленского, которая пытается удержать власть на Украине. Это попытка информационного удара по нам. Если ударить по другому, военному объекту, где принимаются решения — там на картинке не будет так «красиво гореть». И люди не станут так переживать «за свое кровное».

- А когда горит большой склад в Подмосковье или под Тамбовом, где конструкции рушатся на голову — люди переживают больше?

- Тут и люди пострадали, и дым виден в Москве и окрестностях — и это все в рамках террористических действий киевского режима. Это тот самый стиль группы Зеленского.

В ПРИЦЕЛЕ - ТРОЛЛЕЙБУСЫ

- На складах, куда прилетело - там же и имущество самого разного бизнеса?

- Там склады и больших хозяев. И там много тех, кто хранил большие запасы. Потому в Киеве и расчет на серьезный резонанс - что люди будут нервничать. Мол, ну что это за власть, которая не может обеспечить безопасность нашему имуществу даже в Подмосковье?

- Но это ведь ни разу не военные объекты?

- Да. Они не детонировали и не разлетались фейерверком. И можно предположить, что у ребят закончатся «законные цели». И они скоро по троллейбусам начнут бить от безысходности. Но это не так - кураторы все видят и планируют наперед.

РАСШИРЯЕМ ЗОНУ

- Нет совпадений между ударами по маркетплейсам в Подмосковье и по Новой почте в Киеве?

- О наших ответных ударах не говорится, как об ударах возмездия. Мы и так более суток долбили по одной точке. А эти принятые решения - они переводят войны на новый уровень между Россией и НАТО.

- Мы после этого планируем расширять буферную зону?

- С военной точки зрения приближение к точке принятия решения всегда дает положительный результат. Когда украинцы слышат, что очередной населенный пункт перешел под контроль ВС РФ - это вам не склад маркетплейса сжечь и не полтысячи ракет по столице противника запустить. А они, несмотря ни на что, видят, что их территория тает каждую неделю как шагреневая кожа. И это важный воспитательный момент для населения. Они заблудились между западноукраинским национализмом, западным фашизмом и своим местечковым рационализмом.

К ЧЕРТУ ДРОНЫ!

- Как дела на фронтах?

- Сегодня мы сбиваем дроны «Хорнеты», которые еще месяц назад казались кому-то непобедимыми. Не видим глобальных трудностей, которые бы нас могли сегодня сбить с пути. Коптеры мы перехватываем практически любые. Наши специалисты растут - я езжу в прифронтовую зону и вижу это постоянно. И так же вижу, что сейчас наш штурмовик работает как спецназовец. Он идет один, наводит артиллерию и авиацию - и выполняет большие задачи

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