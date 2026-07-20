Сценарий 1917 года не сработает: политолог Федоров о попытках Киева устроить продовольственный дефицит

Противник пытается действовать по лекалам 1917 года. Организовать бензиновый кризис, продовольственный кризис Фото: REUTERS.

После того, как несколько складов маркетплейсов в Московской и Тамбовской областях были повреждены, возникло предположение, что удары последуют и по продовольственным складам. Киев и ВСУ, судя по всему, стремятся организовать продовольственный кризис в центральной части страны.

Но им это не удастся. Почему - на Радио «Комсомольская правда» говорили об этом с президентом Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгием Федоровым.

ВО ЧТО ВЫЛИВАЕТСЯ АГОНИЯ

- Противник, когда начнет загибаться, перейдет к тому, что мы называли агонией Киева — и попробует устраивать большие теракты?

- Ну вот покушение на наших генералов и чиновников - это классические теракты. Они уже их стараются устраивать.

- А отчего мы не ликвидируем их генералов, у них в тылу?

- Это непростая история. Во время чеченских компаний много украинских националистов воевали на стороне террористов. Воевали лихо и жестоко. Когда те войны закончились, все эти упыри, уехав на Западную Украину, и в другие регионы, чувствовали себя там очень вольготно.

УБИЙЦЫ И РАЗВЕДКА

- И мы никого из тех убийц не устранили?

- Видимо, нашим спецслужбам надо было не просто пересмотреть подход к этому вопросу, но и учиться, в том числе, у противников. Они ведь системно работают с точки зрения ликвидации не просто людей с большими звездами, но и тех, кто связан либо с военными отраслями, либо с конкретными подразделениями, и так далее.

- У противника неплохо работает разведка?

- Им Запад очень активно помогает. А Киев это умеет реализовывать. В том числе, вкладываясь в удары по тем же складам маркетплейсов.

- Что мы должны делать в такой ситуации?

- Наверное, мыслить как противник. Понимать, куда они собираются бить. И подходить к этому вопросу не как к специальной военной операции, которая имеет ограниченный формат. А как к конкретной гибридной войне, которую против нас ведут.

РАБОТА КОНТРРАЗВЕДКИ

- Наши ответы уже видны?

- Последние полгода департамент военной контрразведки ФСБ, полагаю, стал работать эффективнее. Внутри страны стали арестовывать людей, которые были замешаны в военной коррупции и так далее. Это связано с тем, что туда пришел известный генерал Ткачев. Он возглавил департамент - работа пошла интенсивнее.

- Но и противник не спит?

- Противник попытался организовать топливный кризис. На короткий период времени ему это удалось. Он начал бить системно по нашим НПЗ, по нефтехранилищам.

ЖДАЛИ НЕДОВОЛЬСТВА

- Они достаточно далеко проанализировали ситуацию?

- Они полагали, что эти удары и признаки бензинового кризиса вызовут недовольство, определенный дефицит, ударят по отрасли и по гражданам очень серьезно.

- Но почему сейчас именно по Wildberries бьют?

- Не только потому, что хотят разозлить огромное количество предпринимателей и разрушить международную компанию. Через Wildberries, через маркетплейсы заказываются запчасти.

- В том числе и для наших войск?

- Ну да. И гуманитарщики там активно работают. Это такое совмещение целей. С одной стороны, Wildberries - мировая компания. Для них разорить ее - отличная работа. И предприниматели, которые там завязаны, пострадают. И будут достигнуты определенные военные цели.

ВСПОМНИЛИ 1917-й

- Вы вспомнили про продовольствие?

- Если вспомнить февральские события 1917 года – там же был искусственно организован продовольственный кризис. И товарный.

- Но как это связано с тем, что делает наш противник сегодня?

- Он пытается действовать по тем же самым лекалам. Организовать бензиновый кризис, продовольственный кризис. То есть, те действия, которые массово будут касаться людей. Почему столица? Да потому что в столице, как правило, все и начинается.

Но у нас есть все возможности чтобы подобного не допустить...

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