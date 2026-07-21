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Наука21 июля 2026 2:00

Еда из чужой тарелки вкуснее: российский ученый объяснил, как стыд усиливает удовольствие

Учёный Скрябин доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее
Евгений АРСЮХИН
Еда вкуснее, если готовит другой. Когда вам приносят блюдо, процесс готовки которого вы не видели, это возбуждает любопытство – а от собственного продукта вы и так знаете, чего ожидать. Фото: THINK A/Shutterstock/Fotodom

Еда вкуснее, если готовит другой. Когда вам приносят блюдо, процесс готовки которого вы не видели, это возбуждает любопытство – а от собственного продукта вы и так знаете, чего ожидать. Фото: THINK A/Shutterstock/Fotodom

Ученый Скрябин доказал: еда, «украденная» из чужой тарелки, кажется вкуснее

Еда из чужой тарелки всегда вкуснее, кто ж не знает. А, собственно, почему? Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии решил изучить феномен строго научно. 120 добровольцев если свою картошку фри или лакомились у соседа. Статья опубликована в международном издании Food Quality and Preference.

Ученый Скрябин доказал: еда, «украденная» из чужой тарелки, кажется вкуснее. Фото: Alejandro Cajas Studio/Shutterstock/Fotodom

Ученый Скрябин доказал: еда, «украденная» из чужой тарелки, кажется вкуснее. Фото: Alejandro Cajas Studio/Shutterstock/Fotodom

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ТАРЕЛКУ

Вы приходите с девушкой в ресторан (допустим, что вы мужчина – девушки, просто пропустите этот абзац, сейчас будет немного горькой правды). Бегло листаете меню, быстро делаете заказ. Ваша спутница, напротив, дотошно изучает и описание, и картинки. Наконец официант приносит тарелки. Но блюдо, выбранное с таким тщанием, похоже, не удовлетворило вашу спутницу.

- Что это у тебя? Дай попробовать. О, а у тебя вкусно!

И вот ее вилка посещает вашу порцию чаще, чем собственную. Согласитесь, глядя на соседний столик, вы тоже говорили себе: «Надо было заказать то же, что у этого парня».

Чужая еда вкуснее! – поговорки об этом таинственным образом есть у абсолютно всех народов мира, от Японии до Италии, пишет Валентин Скрябин. Значит, дело в каком-то общем психологическом феномене.

Хотя это жутко интересно и, возможно, открывает какие-то тайны «коллективного бессознательного», наука на удивление игнорировало это явление, пишет Валентин Скрябин. В научном активе разве что старые исследования о том, будто громко хрустящие чипсы кажутся вкуснее, а правильно подобранная музыка придает вину новые нотки.

В то же время наука неплохо изучила феномен «украденное радует больше, чем честно заработанное» (не одобряем). Так может, дело именно в этом? В том, что еда соседа как бы «украдена»?

Я ТОЛЬКО ОДИН ЛОМТИК

Валентин Скрябин подобрал 120 добровольцев (средний возраст едва за 30, женщин чуть больше) и для чистоты эксперимента сосредоточился на картошке фри. Вкус понятный, продукт простой, а главное, делится на ломтики, что позволяет взять одну, две… и так постепенно перетаскать себе все.

В эксперименте люди:

ели свою порцию;

ели то, что им подарили;

просили у соседа, который с широкой улыбкой говорил «да, бери, я не жадный»;

и у человека, который был явно недоволен вторжением в его тарелку.

Картошка была во всех случаях строго одинаковая. Затем испытуемых просили заценить вкус.

Оказалось, что самая невкусная картошка – та, которую ты купил сам. Чуть слаще – подаренная. Но вкуснее всего – та, что ты буквально вырвал у жадного соседа.

Чужая еда вкуснее! – поговорки об этом таинственным образом есть у абсолютно всех народов мира, от Японии до Италии. Фото: Rawpixel.com/Shutterstock/Fotodom

Чужая еда вкуснее! – поговорки об этом таинственным образом есть у абсолютно всех народов мира, от Японии до Италии. Фото: Rawpixel.com/Shutterstock/Fotodom

СТЫДНО И СЛАДКО

Здесь работают две особенности нашей психики, приходит к выводу российский исследователь. Во-первых, осознание «ограниченного предложения». Ты не можешь просто подвинуть к себе чужое лакомство и завладеть им. Ты именно что «пробуешь». Все редкое, заканчивающееся, лимитированное ценится выше. Этим активно пользуются маркетологи, у которых вечно «товар на исходе».

Во-вторых, чувство вины парадоксальным образом усиливает наслаждение. «Вкус возникает в результате интеграции сенсорных сигналов, контекстных подсказок и аффективных состояний через орбитофронтально-лимбические сети» нашего мозга, сказано в исследовании.

В-третьих, срабатывает хорошо известный (но не значит, что понятный) эффект запретного плода. В старом классическом исследовании ученые установили, что дети, которым запрещают есть конфеты, трескают их с удвоенным удовольствием. Да если бы только дети, и если бы только конфеты. Так и тут.

ИНСТИНКТ ОХОТНИКА

Ни в этой работе, ни в других так толком и не объясняется, что же на самом деле происходит в мозге

Возможно, мы имеем дело с феноменом, который достался нам от животных предков. Владельцы кошек не раз замечали, что пушистые с удовольствием поглощают украденное со стола, но то же самое, легально положенное в их миску, оставляет равнодушным. Видимо, мы имеем дело с инстинктом добытчика. То, что мы называем «украсть», для зверей, лишенных морали, значило «добыть во время охоты». Побирушничество по тарелкам и есть «охота»!

Другие трактовки крутятся вокруг адреналина: выброс гормона «опасности» подчеркивает радость от обладания «украденным». Возможно, адреналин фонтанировал, когда наши предки дрались на водопое. Дорогу к ручью оккупировали доминантные особи, и их надо было победить. Адреналин драки объединялся с чувством достижения «запрещенного» (доступ к воде заблокирован, тем не менее, я ее пью) – вот вам и эффект запретного плода.

Зато легко и непринужденно объясняются многие наши странности. Например, есть сообщества людей (на Западе их много), которые в борьбе за «устойчивое потребление» (люди выбрасывают объедки и тем самым усиливают нагрузку на окружающую среду) питаются или просроченными продуктами, или теми, что из помойки. Они говорят, что это невероятно вкусно. А «вкус» объедкам придает общественное осуждение («фу, по помойкам лазят») и сам процесс «добычи».

Или взять распространенную (среди мужчин) уверенность, что где-то далеко девушки красивее. Относительно недавно (даже еще в 1980-е – привет сериалу «Слово пацана») поход «на дискотеку в соседнее село» означал конфликт с местными, и понравившуюся девушку надо было в прямом смысле отбить. Отчего она становилась, конечно же, желаннее.

А еще: вспомните, как радостно во времена советского дефицита было «достать» джинсы или жвачку. Даже если одежда сидела так себе. И какой унылой рутиной выглядит поход за теми же джинсами сегодня.

КСТАТИ

Другие странные связи еды и психологии

- еда вкуснее, если готовит другой. Когда вам приносят блюдо, процесс готовки которого вы не видели, это возбуждает любопытство – а от собственного продукта вы и так знаете, чего ожидать. Этим объясняется, почему женщины так любят рестораны, ведь дома готовят в основном они.

- кусочки и остатки вкуснее: и мы так радуемся, когда обнаруживаем на дне хлебницы остатки кекса, которые давно зачерствели.

- в желудке всегда найдется место десерту: сахар приносит столь мощное удовольствие, что блокирует чувство сытости. И тортик точно влезает.

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