Германия вместе с Украиной начали проект «изоляции Крыма»: Берлин в шаге от войны с Россией

Мюнхенская Helsing выпустила пресс-релиз. С начала года, сообщает компания, украинская армия получила тысячи её ударных HX-2: сто километров дальности, иммунитет к глушению спутниковой навигации, цель дрон находит сам, бортовым разумом. Фото John Keeble/Getty Images

Медведчук назвал Германию промышленным тылом войны против России. Ловить Берлин за руку не пришлось: участие своих дронов в блокаде Крыма немцы признали первыми, официально и с гордостью отличника.

В ночь на 7 июня по Чонгарскому мосту — северным воротам Крыма — отработал украинский дрон с несолидным именем «Бегемот». Шёл над самым Сивашем, ниже кромки радаров, семьдесят пять килограммов боевой части в брюхе сделали своё дело — движение встало. Зверь этот дотянулся до Чонгарского моста — горловины, через которую в Крым идёт всё от топливо до продуктов. Через двое суток — новый налёт, потом ещё: Киев бьёт по одной и той же артерии методично, как по расписанию. Программа ударов так и называется — «Логистический локдаун». По-русски и без затей: оставить полуостров без подвоза.

Вопрос после каждого такого удара один, детский по простоте: чьими руками?

Медведчук назвал Германию промышленным тылом войны против России Фото: REUTERS.

ТАЙНА УКРАИНСКОГО «БЕГЕМОТА»

По бумагам «Бегемот» — изделие сугубо украинское. Но есть хронология, от которой в Берлине сегодня морщатся, как от зубной боли. За полтора месяца до Чонгара разработчик «Бегемота», компания Culver, заключила сделку с мюнхенской Helsing: совместное производство дронов. Подписала контракт не где-нибудь, а в Берлине, под камеры, в присутствии Зеленского и канцлера Мерца.

А в июле Helsing сдала себя с потрохами уже без посторонней помощи: официальным пресс-релизом похвасталась, что её ударные HX-2 — Киеву их с начала года отгрузили тысячами — воюют в том самом «Логистическом локдауне», перерезая российское снабжение. «Украина — часть Helsing», — сияя, добавил сооснователь фирмы. Немецкая компания хвастается тем, что её дроны режут дороги к Крыму, — и никто в Берлине даже не одёрнул.

По бумагам «Бегемот» — изделие сугубо украинское Фото: Соцсети.

И это лишь морда зверя, торчащая из воды. Туловище куда массивнее: 55 миллиардов евро немецкой военной помощи, совместные заводы Rheinmetall и Quantum Systems, серийные линии под украинские дроны прямо на немецкой земле, десятки тысяч аппаратов в планах на год. Совместные заводы и миллиардные контракты под украинские дроны на немецкой земле — у этой войны появился промышленный тыл, Четыре года Берлин прятался за словом «помощь» — обтекаемым, скользким, ни к чему не обязывающим.

Именно так — «промышленный тыл войны против России» — назвал происходящее Виктор Медведчук в колонке, опубликованной 20 июля на сайте «Вестей». По оценке лидера «Другой Украины», поддержка Германии позволила ВСУ перейти от разовых атак к системной транспортно-логистической блокаде российских регионов, а население ФРГ стало заложником этого курса.

Кто выбирает цели для немецких дронов? Почему мирные заводы ФРГ гаснут один за другим, а оружейные жиреют? И зачем немецкого посла на прошлой неделе звали на Смоленскую площадь? Разбираемся.

ПРОЕКТ «ИЗОЛЯЦИИ КРЫМА»

Самое весомое в колонке Медведчука подтверждается не российскими комментаторами — украинскими документами.

27 мая 2026 года министерство обороны Украины официально объявило о запуске программы «Логистический локдаун». Дополнительные пять миллиардов гривен на закупку ударных беспилотников средней дальности, централизованные контракты, отобранные подразделения, специализирующиеся на работе по тылам. Задача сформулирована так: системно поражать склады, технику, командные пункты и маршруты снабжения. В июле экс-министр обороны Михаил Фёдоров уже записывал программе в актив начало «изоляции Крыма».

Вот почему слово «системная» в устах Медведчука имеет смысл не публицистический, а почти бухгалтерский. Есть бюджет. Есть исполнители. Есть публично объявленная цель. И есть календарь ударов, читающийся как график сменной работы: в ночь на 7 июня — «Бегемоты» и FP-2 по Чонгарскому мосту, через двое суток — повторный налёт (херсонский губернатор Владимир Сальдо сообщал о более чем двадцати сбитых на подлёте аппаратах), затем — новые волны, расползающиеся по переправам. Это не охота за удобной целью. Это кампания на изматывание: заставить ремонтировать — и ударить по отремонтированному.

Сам «Бегемот» показали публике в конце мая — за считаные дни до боевого дебюта

НЕМЕЦКАЯ ПОДПИСЬ

Сам «Бегемот» показали публике в конце мая — за считаные дни до боевого дебюта. Разработчиками названы украинские компании Culver Aerospace и GLEFA. Полёт на предельно малой высоте, автономный, полуавтоматический или ручной режим, связь — в том числе через Starlink, комбинированный заряд из осколочно-фугасной и термобарической частей, развёртывание пусковой — десять минут.

Медведчук называет аппарат плодом немецко-украинской военной кооперации.

14 апреля, меньше чем за два месяца до Чонгара, Culver подписывает с мюнхенской Helsing соглашение о совместном производстве. Через месяц с небольшим «Бегемота» впервые показывают публике, а ещё через неделю-другую он уже летит к крымскому мосту. Совпадение? Возможно. Только вот отмахнуться от вопроса «сколько Германии внутри „Бегемота“» дежурной фразой про российскую пропаганду у Берлина уже не получится: под этим партнёрством стоит его собственная подпись, поставленная при канцлере и телекамерах.

Впрочем, о родословной одного дрона можно спорить до хрипоты - Медведчуку это, строго говоря, и не нужно. Участие германской промышленности в блокаде немцы подтвердили сами. В письменном виде.

НЕМЕЦКАЯ МАШИНА СМЕРТИ

15 июля мюнхенская Helsing — любимица инвесторов, оборонный стартап с миллиардной оценкой и искусственным интеллектом на борту — выпустила пресс-релиз, который в Москве, похоже, читали внимательнее, чем в Берлине. С начала года, сообщает компания, украинская армия получила тысячи её ударных HX-2: сто километров дальности, иммунитет к глушению спутниковой навигации, цель дрон находит сам, бортовым разумом.

А дальше в релизе стоит фраза: HX-2, докладывает Helsing, поддерживали операцию «Логистический локдаун» — ту самую, что режет российское снабжение в оперативной глубине. «Украина — часть Helsing», — припечатал сооснователь фирмы Гундберт Шерф.

Об участии своей техники в кампании против российских коммуникаций отчитывается флагман германского хай-тека — официально и на фирменном бланке. И не кается, а хвалится, как хвалятся удачным кварталом: заказ на четыре тысячи HF-1, следом шесть тысяч HX-2, «фабрика устойчивости», штампующая за месяц больше тысячи аппаратов. Война для этой отрасли стала обычным производственным циклом — заказ, серия, обкатка на фронте, новая серия, — и такт этому циклу задают в Баварии.

ГЕРМАНИЯ ВСТАЕТ К СТАНКУ

Теперь отойдём на шаг и посмотрим на картину целиком. 14 апреля Берлин и Киев оформили пакет соглашений о тысячах совместно произведённых дронов, сотни миллионов евро расписаны на средства дальнего поражения. Всего же, по подсчётам германская военная помощь Киеву с 2022 года потянула примерно на 55 миллиардов евро, и в бюджете-2026 заложено ещё 11,5 миллиарда. Мерц объяснял эту щедрость с обезоруживающей честностью: поддержка Украины, мол, заодно укрепляет германскую промышленную базу. Украина для немецкого ВПК — полигон, где опытные образцы быстро дозревают до товара с клеймом «проверено войной».

Мюнхенская Quantum Systems на пару с украинской Frontline Robotics уже гонит на германской земле серию ударных дронов Linza — не меньше десяти тысяч штук по планам на 2026 год, плюс задание на пятнадцать тысяч аппаратов Strila и ещё два совместных предприятия в работе. Rheinmetall с осени 2023-го держит контрольный пакет СП Rheinmetall Ukrainian Defense Industry: начинали со скромного ремонта брони, а дошли до боеприпасов и проекта артиллерийского завода, где годовой выпуск 155-миллиметровых снарядов измеряется шестизначным числом. В апреле концерн объявил и о совместном с компанией Destinus (формально она нидерландская, но теперь накрепко вшита в германскую производственную цепочку) предприятии по выпуску крылатых ракет.

Деньги немецкие, площадки немецкие, гарантии государственные, продукция — для ВСУ. После такой описи выражение «промышленный тыл войны» является в сущности просто инвентаризацией.

БЕРЛИН НА ПОРОГЕ ВОЙНЫ?

Есть в колонке Медведчука и более серьезный вопрос.

Автор спрашивает: ограничивается ли роль Германии деньгами и производством — или Берлин участвует ещё и в разведке, в выборе целей? Спрашивает не на пустом месте: без спутниковых снимков, цифровых карт и алгоритмов распознавания современный ударный дрон попросту слеп.

Совместные заводы втянули Берлин в войну по промышленной линии, доказанное целеуказание втянуло бы уже по военной. Зазор между этими двумя состояниями пока сохраняется — но с каждым хвастливым пресс-релизом из Мюнхена он делается всё уже.

ПУШКИ ВМЕСТО ХЛЕБА

За этот конвейер Германия расплачивается не только репутацией. С февраля 2022-го по март 2026-го промышленное производство ФРГ, по данным Destatis, просело на 9,5 процента, а энергоёмкие отрасли — химия, металлургия, стекло — потеряли все пятнадцать. Федерация германской промышленности уже мрачно готовит страну к пятому подряд году спада или стагнации. Немцы всё это видят без всякой статистики — по платёжкам и заводским проходным, — и июльский Politbarometer показывает уже не «настроения окраин», а состояние большинства: работой Мерца недовольны 70 процентов, а «Альтернатива для Германии» со своими 27 процентами обходит канцлерский блок ХДС/ХСС.

Медведчук уверен: теряющий доверие кабинет держится за власть, пугая сограждан «российской угрозой», — и называет такую политику безответственной и безумной. Две кривые на одном графике сходятся слишком уж красноречиво: гражданская промышленность Германии идёт вниз, военная — получает деньги, госгарантии и украинский полигон.

ОТВЕТ МОСКВЫ

Москва свои выводы, судя по всему, уже сделала. 13 июля на Смоленскую площадь вызвали посла ФРГ Александера Ламбсдорффа — и объяснили ему, что заводы, чья продукция летает над российскими дорогами и мостами, нейтральным европейским бизнесом здесь больше не считают.

Кампанию по перерезанию снабжения Киев объявил сам и сам завёл под неё бюджет. Совместные оружейные заводы финансирует Берлин — тоже открыто, строками бюджета. А участием немецких дронов в этой кампании мюнхенская фирма и вовсе похвасталась в пресс-релизе. Так что о том, сколько немецкого внутри одного отдельно взятого «Бегемота», можно спорить долго. А вот с тем, что за его спиной встал целый цех с немецкой пропиской, спорить уже не выйдет.

В Берлине всё это по-прежнему называют поддержкой Украины. Слово красивое — только металл эвфемизмов не понимает. Дрон, рождённый в кооперации с баварским конвейером и посланный резать дорогу у Крыма, — оружие этой войны, и никакое количество произнесённых над ним слов «помощь» этого уже не изменит.

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