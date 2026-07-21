Этот пляж находится недалеко от известного с советских времён «Интуриста». И ещё недавно тут были развалины Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Ялта. Парус. В этом мире…». Нет, стоп, стоп.

Никакой не парус и эта слащавая курортная романтика. Финал чемпионата мира по футболу. Прямо на пляже, на фоне тёмных гор, усыпанных бриллиантами огней, растянут огромный экран. Натянут так, чтобы его было видно из всех битком забитых прибрежных кафе. Дуделки, пищалки, футбольные кричалки. «Аргентина! Давай!». «Месси, ну ты чё спишь что ли?»…

Как крымчане и туристы живут на полуострове в июле 2026 года

Но за пару минут до финального свистка - громкий БАБАХ и зарево где-то вдалеке. Народ грустно расходится, прихватив с собой недопитое. Свет гаснет…

Корреспондент "Комсомолки" посмотрел как проходит курортный сезон в Крыму Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ОБМЕН ТУРИСТАМИ

- Ты не боишься туда ехать? - спросил ещё в Москве примерно каждый знакомый, узнав, что я купила билет в Крым.

Нет, я не боялась. Но я журналист, это другое. И хорошо понимаю людей, которые отменили в этом году свои путевки - они же тоже всё это все читают.

Если к началу лета отели в Крыму были заполнены процентов на 50, то в июне заявок стало меньше, а многие, кто уже оформил поездку, в итоге отказались. А ещё и Минтранс официально посоветовал туроператорам сократить продажу путевок в Крым.

Это все привело к тому, что поселиться сейчас в Крыму в хорошем отеле - вообще не проблема. Даже с самым скромным бюджетом.

Я могла остановиться у знакомых, но решила поддержать отели своим рублём. Да и, честно признаюсь, не могла не воспользоваться скидками, которыми нас заманивают: роскошный с советским духом «Севастополь» на набережной обошёлся в 6000 рублей. Ещё и посещение СПА в подарок.

- У нас генераторы, за свет не волнуйтесь. Только вот бассейн работает до 21, а не как раньше до 23, - смущённо предупредила администратор. - Просто автобусы сейчас ходят не допоздна, а сотрудникам надо ещё домой добраться. Извините.

Финал чемпионата мира по футболу Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

- Ну вы что, с ума сошли извиняться? - удивляюсь я.

Номер с видом на море в Евпатории - в 3000 рублей. Вместе с полотенцем и тапочками мне выдали фонарик, который мягко и приятно освещал комнату. А бутик-отель «Ницца» в самом центре Ялты на улице Чехова, который обычно занят хронически и по стоимости не подступишься (наверное, 15 000–20 000 за ночь), пустил меня за 5500 рублей.

И мне это подсказали, знаете где? В другом отеле!

- Не хотите в «Ницце» пожить, девушка? Мы друг с другом постоянно постояльцами делимся. Мы тут все сейчас как одна семья, - объяснила администратор.

Поселиться сейчас в Крыму в хорошем отеле - вообще не проблема. Даже с самым скромным бюджетом Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

НАДО СПАСТЬ УРОЖАЙ - ЕСТЬ!

- Пойдём погуляем по «зоне гуманитарной катастрофы», - горько шутит подруга Катя.

Катя - ялтинка в третьем поколении. 20 лет прожила в Москве, но этим летом уволилась и купила билет на родину. «У нас в этом году открыли новый, шикарный пляж «Изумрудный», - хвастается она.

Пляж этот находится недалеко от известного с советских времён «Интуриста». И ещё недавно тут были развалины.

- Здесь страшно было: грязь, буераки. А теперь вот какая красота. И это муниципальный пляж! Лежаки бесплатные. Мы, местные, вообще-то всегда за город куда-нибудь купаться уезжали. Но сейчас, когда бензина нет, я стала искать, куда же мне. Пришла на «Изумрудный» и поняла: вопрос закрыт.

Если к началу лета отели в Крыму были заполнены процентов на 50, то в июне заявок стало меньше Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Пляж и правда шикарный: многоуровневый, с кафешками, стеклянными парапетами и изумрудной водой. Людей немало, но свободные шезлонги мы находим без проблем.

- А вы откуда, девчонки? - спрашивает нас семейная пара. - Мы из Мытищ, уже месяц тут отдыхаем. И уезжать не собираемся.

- Правильно! Что уезжать-то, - вступает в разговор Катя. - Фрукты дешёвые. Инжир на рынке по 350 рублей. А персики! Никуда же сейчас это вывезти на продажу нельзя. Прилавки просто ломятся. Ешьте, гости дорогие! Надо спасать урожай.

МОЛЧАЛИВОЕ «МЫ С ВАМИ»

Можно бесконечно писать о том, как здесь сейчас душевно. Это сейчас здесь самое честное слово, когда вокруг залпы ПВО, перебои со светом, тяжело в бензином. Здесь с таким трепетом относятся к туристам, которые приехали на полуостров вопреки всему… И то, что никто не стал поднимать цены ни на еду, ни на услуги, - о многом говорит. Хотя могли бы: раз уж люди приехали, им же все равно надо есть и пить.

В Крыму номера в элитных отелях подешевели в несколько раз Фото: Дина КАРПИЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

И даже такси, несмотря на острый дефицит бензина, осталось по более чем приемлемым ценам. От Ялты до Алупки, например, всего 750 рублей.

- Отдельное спасибо нашим гостям из других регионов, - заканчивает экскурсию по Воронцовскому дворцу молодая девушка-экскурсовод. Она похожа на сказочного восторженного эльфа в этих английских интерьерах. Половина нашей группы не местные. - Спасибо вам за поддержку.

А гид на катере в Севастополе благодарит уже не только приезжих, но и своих:

- С нами сегодня в лодке севастополец. Спасибо вам, молодой человек, за поддержку.

Парень признаётся мне: сам служил на флоте, и уж Севастополь-то с моря видел сто раз, и дело вовсе не в ностальгии.

- У ребят лодка на бензине, туристов нет, им надо выживать, - объясняет он. - Мои 1100 рублей за билет - капля в море, конечно. Но им же приятно.

И в этом, пожалуй, кроется самый важный смысл происходящего. Крым сегодня - уникальное, может даже, единственное место на планете, где экономика отдыха обретает совершенно иное измерение. Каждый рубль, потраченный на билет, экскурсию или чашку кофе - это не просто транзакция. Это жест. Это молчаливое «я с тобой». Это тихая, но весомая форма солидарности с теми, кто здесь работает, возит, показывает, кормит, несмотря на сложности. Здесь сейчас даже свои стали туристами. А туристы - своими. Их выбор приехать сегодня - дороже любых слов.

КРЫМСКИЙ КОКТЕЙЛЬ

Первую сирену и тревожное «Внимание, воздушная тревога» из мегафона я услышала в Севастополе в первый же день - выходила из столовой на набережной.

- Ой, а что делать-то надо? - испуганно спрашиваю у молодой пары с ребёнком. Они как сидели за своим столиком, так и сидят, не обращая внимания на тревогу.

- Ничего.

- Как ничего? Почему сирена-то орёт?

- Потому что дроны, ракеты. Но их близко не подпустят. О, слышите, бабахнуло - значит, сбили. Спокойно идите внутрь помещения. Или в укрытие, - кивает глава семьи на бетонные коробки, расставленные по всему городу. - Вы только приехали, что ли? Заметно. Мы третью неделю здесь. Сами из Курска, вообще привыкли к такому.

Враг бьет в основном по энергосистеме. Отключения электричества - регулярные. Где-то больше, где-то меньше, но все равно выключают. И всё равно кафе работают. Вон финал мундиаля, опять же, вам чем не показатель? Посетители сидят, едят, пьют вино под жужжание генераторов (у каждого в кармане или сумочке на всякий случай фонарики - от крошечных брелоков до мощных прожекторов), уличные музыканты поют, на набережных каждый вечер то тут, то там импровизированные дискотеки.

- Наша знаменитая группа «Курага», ребята из Севастополя, гастролирует по набережным курортов. Поют песни, так заряжают всех позитивом. Спасибо им, - рассказывает кто-то из местных.

В Севастополе прилетает и днём, и ночью. Южный берег - Ялта, Гурзуф, Алупка - тишина и покой. В Евпатории же, как в игре - «Город засыпает, просыпается мафия». Я сидела в номере, выключила фонарь и в полной темноте привыкала к этому коктейлю звуков, который сама для себя назвала «война и мир»: на улицах с музыкальными колонками и песнями шумно гуляли компании, за стенкой парочка шумно предавалась любви… и всё это - под бабахи и редкие сирены служебных машин. В этой оглушительной гармонии и есть вся сегодняшняя реальность полуострова.

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