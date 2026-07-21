Загадка мирового гула: Ученый нашел причину таинственного шума, который люди слышат по ночам

Как правило, от гула страдают жители развитых стран Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бывает у вас так: ночью, в полной тишине, как будто далеко-далеко работает мощная машина. Какой-то гул. Вы закрываете окна, но это не помогает. Вы пытаетесь заснуть, но он лезет в голову. Поздравляем (хотя повод сомнительный): вы принадлежите к 4% всех людей, которые это слышат. А «это» - это что? За те 50 лет, как появился феномен, наука высказала весь спектр мнений, от отрицания («вам это только кажется») до «рациональных объяснений» (неполадки в трубопроводах). И вот новую попытку предпринял Маркус Дрексл, профессор Норвежского университета науки и технологий. Удачную ли? Давайте смотреть.

МИРОВАЯ ПАНИКА. НАЧАЛО

Считается, что все началось в 1970-е в Бристоле, Великобритания. Местная газета вдруг оказалась завалена однотипными письмами. Люди сообщали о низком гуле, от которого не могли отделаться. Феномен тогда получил широкое освещение в СМИ, есть много записей и показаний очевидцев, и даже самого гула, но наука сохраняла стоическое молчание.

Все повторилось в 1990-е в Техасе, США, в городке Таос. Конгресс США призвал ученых разобраться, и те предприняли всяческое старание, но ничего не обнаружили.

Наконец в 2012 году канадец Глен Макферсон составил мировую карту, она дополняется по сию пору. Из нее следует странный вывод. Как правило, от гула страдают жители развитых стран, в первую очередь США и Великобритании. В Африке его вообще нет. В Китае, хотя страна мегапромышленная, как ни странно, тоже.

Наиболее распространенной версией считается техногенная. Вот только подвести единую базу под явление не получается. В Северной Европе винят лопасти ветряков. Они создают инфразвук, который ухо не слышит, но чувствует мозг. Инфразвук подсознательно вызывает чувство тревоги. Которое может «материализоваться» в виде якобы слышимого человеком гула. А в США популярна версия про неисправные трубопроводы. Есть даже случай, когда некая компания под напором судебных исков починила трубопроводную систему, и гул вроде бы прошел.

Загадочно, что слышат звук не все: рядом в полном спокойствии могут жить ваши соседи или домочадцы. А вы ворочаетесь.

НОВАЯ ГИПОТЕЗА

Маркус Дрексл изучил 28 человек, которые жалуются на гул. Выборка не очень репрезентативная, тем не менее.

Первым делом он попытался понять: звук идет извне или «из головы», то есть он иллюзорный? Предположив, что страдальцы обладают повышенной чувствительностью к низким частотам, он просто замерил эту их чувствительность. То есть проигрывал очень низкие звуки и спрашивал, слышат ли. Нет, они ничего не слышали. Таким образом, звук берется из головы, сделал вывод ученый.

Затем исследователь проверил версию, будто гул издает «улитка» - особый орган в нашем ухе, которая естественным образом колеблется на низких частотах. И опять же, он моделировал эти частоты и спрашивал, «слышите ли». Вновь нет. Значит, не «улитка».

Ученый нашел причину таинственного шума, который люди слышат по ночам Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В итоге Дрексл предположил, что все испытуемые страдают тиннитусом, или звоном в ушах. Это давно известный недуг, возникающий как от серной пробки, так и от проблем с шейными позвонками, от стресса. Врачи знают, как помогать таким пациентам. Особенность тиннитуса в том, что людям кажется: звон не в ушах, а вовне. Значит, загадка разрешается вот так просто, тиннитус.

Или нет?

ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ?

Даже при беглом прочтении исследования становится понятным, что ничегошеньки Дрексл не объяснил. В самом деле: почему тиннитус обходит жителей Африки и Латинской Америки? Почему на гул жалуются жители именно этого города, а не соседнего? Есть вопросы и к методологии. Наверное, стоило отправиться домой к этим людям и попытаться замерить гул напрямую. А не пытаться оценить их чувствительность к инфразвуку.

Наконец, как быть со случаями, когда звук становится громче, и его даже записывают на диктофон среди бела дня (это напоминает рев библейских труб конца света – и такое редко, но бывает).

Хотя причина феномена остается загадочной, более-менее понятно, куда копать. Природные явления (например, движения тектонических плит) отметаются. Связи гула и сейсмически активных районов нет.

Возможно, пресловутый гул – это «звучание» проводов, подающих переменный ток (50 герц в Европе и 60 герц в Америке, то и другое очень низкая, но воспринимаемая частота). В норме человек не слышит проводов просто потому, что там – электромагнитное поле, а наши уши воспринимают акустику. Однако по ряду пока непонятных причин электромагнитное становится акустическим.

Физика знает такие эффекты (например, оптоакустический феномен, когда свет лампочки накаливания напрямую становится звуком). Громко гудят трансформаторы (наверняка замечали): они физически колеблются от переменного тока, создавая акустические волны. Расслышать электромагнитное поле помогают «антенны в голове», например, пломбы на металлической основе. Зафиксировано несколько случаев, когда люди даже слышали прямо в голове… радио. Окисленная пломба работала как детектирующий диод, а кости черепа усиливали звук.

Возможно, жители пострадавших регионов живут в особом скоплении проводов и среди мощных трансформаторов. Не исключено, их «сверхспособность» связана с медицинскими аспектами: стоматологи именно в этом городе или регионе ставят пломбы с повышенным содержанием металла. Именно эти вещи и вопросы стоило бы изучить.

Но есть теория заговора, что электрокомпании, прекрасно понимая, в чем дело, дело тормозят. Конечно, это только домыслы, фактов нет.

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