Зеленский предлагал главе Минобороны Михаилу Федорову, которого он снимал с поста министра обороны, должность в СНБО Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 21 июля:

1. Новости с передовой: ВСУ потеряли 917 дронов

2. Мир на Украине обозначил бывший советник Трампа

3. Боевики незалежной гадят в Африке

4. Поляки гнут анти-украинскую линию

5. Зеленский торговался с Федоровым шесть часов

6. Что лоббировал бывший министр обороны

7. В Раде шокированы кризисом в ПВО

8. Принудительную мобилизацию продолжат

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 21 ИЮЛЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» вывели из строя 145 боевиков, бронемашину и 15 автомобилей.

«Южная» группировка войск уничтожила 140 националистов и девять бронемашин.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ до 210 человек. А также восемь бронемашин и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Центра» нанесли ВСУ такой урон: более 350 военнослужащих, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

От действий «Востока» противник потерял 505 бойцов. Поражены 11 автомобилей и боевая машина РСЗО «Бастион».

«Днепр» упокоил 60 боевиков. Сжег 21 автомобиль и две станции РЭБ.

Силы ПВО сбили 8 управляемых авиабомб и четыре снаряда HIMARS. Поразили 917 дрона.

Бойцы «Севера» вывели из строя 145 боевиков, бронемашину и 15 автомобилей. Фото: Александр Река/ТАСС

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 21 ИЮЛЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Экс-советник президента США обозначил мир на Украине

Стив Кортес, бывший старший советник президента США Дональда Трампа, заявил, что Украине нужен особый мир. Такой, что придет через переговоры. И через особые выборы. Такие, которые позволят выкинуть Зеленского из его кожаного кресла на Банковой - куда-нибудь в Альфа Центавра. По мнению Кортеса, Зеленский сейчас «в шоке». И от ударов России, и от «предательства» запада. А в самой незалежной растут протесты против отставки главы Минобороны Михаила Федорова - и заодно протестуют против главы режима. Кортес подчеркивает, что разочарование украинцев усиливается: «Украине нужен мир, достигнутый путем переговоров, а затем выборы, которые сменят этого коррумпированного автократа и положат конец несправедливой зависимости от американских налогоплательщиков». Этими бы устами да мед пить.

Украинские боевики с французами гадят русским в Африке

Директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что спецы из незалежной и Франции координируют операции антиправительственных сил в странах Африке, где законные правительства поддерживают российские силы. По словам Башкина, которые приводит ТАСС, речь не только о передаче разведданных, но и о планировании ударов. Также у африканских боевиков, благодаря самостийным кураторам, появились новые модели дронов украинского производства типа «Баба-яга». Не поможет вам бабка выбраться из африканского беспорядка.

МИД России заявил о появлении украинских дронов у боевиков в Африке Фото: REUTERS.

Поляки гнут антиукраинскую линию

Михаил Щерба, депутат Европарламента от Польши, заявил, что Евросоюз не может не замечать героизации пособников нацистов в соседней стране. В интервью Liga.net он сказал: «Мы не можем закрывать глаза, когда страна-кандидат на вступление в ЕС ассоциируется с актами геноцида. Государство, интегрирующееся в ЕС, должно гарантировать, что его отношения с соседями строятся на исторической правде». А правда в том, что идеология киевского режима строится на «простой истине»: во славу Бандере будем резать всех, кто не с нами.

Зеленский торговался с Федоровым до последнего

Financial Times информирует: Зеленский предлагал главе Минобороны Михаилу Федорову, которого он снимал с поста министра обороны, должность в СНБО. Причем с самыми широкими полномочиями. Издание пишет: «В минувшие выходные Зеленский шесть часов общался с Федоровым. И постоянно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг. Зеленский предложил Федорову несколько должностей, но тот отклонил все предложения». В публикации утверждается, что глава киевского режима предлагал Федорову должность в СНБО с возможностью курировать инновации в сфере обороны и военную реформу. Но тот отказался. Тот, кто держал синицу в руке, надеется взлететь выше журавля?

Экс-министра обвиняют в лоббировании

Блогер Екатерина Золотарева утверждает, что бывший министр обороны Федоров лоббировал интересы производителя БПЛА Skyfall. И с подач его руководителя, Александра Конотопского, лоббировал продукцию данной компании на посту главы Минобороны. При Федорове компания получила крупнейшие многомиллиардные заказы на беспилотники от государства. Много бесхозных денег — много беспонтовых дронов.

Федоров лоббировал интересы производителя БПЛА Skyfall Фото: REUTERS.

В Раде в шоке от нехватки ракет-перехватчиков

Депутат Рады Максим Бужанский признал очевидное: «Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут - но будут через несколько лет. Запаса ракет у нас нет. Его нет и у Соединенных Штатов». Парламентарий заявил это в эфире украинского YouTube-канала. И уточнил, что получившие ранее лицензию Япония и ФРГ производят такие ракеты в слишком малых количествах. Ну ничего, самостийный гений преодолеет любые преграды. Или нет?

Принудительная мобилизация в ВСУ будет продолжена

Глава антикоррупционного совета при Минобороны незалежной Юрий Гудименко полагает, что насильственный призыв сограждан в ВСУ будет продолжен и дальше. «Страна.ua» приводит слова чиновника: «Мы будем продолжать принудительную мобилизацию». И утверждает, что у властей республики «нет другого выхода», кроме как «публично заявить о мобилизации». Юра, а сам ты не готов стать космонавтом, который пролетит над ЛБС и кому-то прокричит «поехали!»?

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