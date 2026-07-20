«Спала с моим мужем, пока наша дочь умирала:» Бывшая жена Товстика в день рождения Дибровой раскрыла страшные подробности

Полина Диброва и Роман Товстик. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Телеведущий Дмитрий Дибров и его молодая жена Полина расстались летом прошлого года. Супруга шоумена оставила его ради миллионера Романа Товстика, вместе с которым поселилась в роскошном особняке на Рублевке.

Ради Дибровой Товстик развелся с женой Еленой, родившей ему шестерых детей. Полина и Дмитрий расстались мирно, оговорившись совместно воспитывать троих сыновей. А вот у Романа сохранить мир с бывшей не получилось.

В день рождения Полины, отметившей 37-летие, Елена опубликовала в соцсетях гневный пост, в котором рассказала о сопернице страшные вещи.

«Судный день. Девять сломанных судеб детей во имя наркоманской любви. День рождения той самой «подруги», крестной (по сути второй мамы моего сына), предательницы и воровки чужого счастья. Она пришла в мой дом, втерлась нам в доверие,», - написала бывшая жена миллионера на своей странице.

По словам Елены, они с Полиной общались почти каждый день. Подруги вместе отдыхали на дорогих курортах, причем супруга Диброва жила в элитных гостиницах за счет состоятельной приятельницы. Кроме того, Полина регулярно принимала от Елены подарки.

«Мы проводили совместные праздники детей и отмечали их дни рождения. Она не постеснялась прийти в мой дом, где случилось горе развода. А когда я была в реанимации, где умирала моя дочь, она спала с моим мужем! Полина перешагнула через моих детей», - заявила Елена Товстик.

Роман и Елена Товстики. Фото: соцсети.

Женщина посетовала, что после развода Роман и Полина удалили из соцсетей все совместные снимки с ней.

«Но никто из этих «воров архивов» не подумал, что архив сохранился со всеми доказательствами. И эту правду тебе не скрыть. Твоя ложь идет впереди тебя. Сила в правде», - написала Елена.

Ранее супруга бизнесмена рассказывала, что одна из их дочерей едва не умерла при рождении. Алиса родилась очень слабой, врачи объявили, что она не выживет. Это случилось 10 лет назад.

«Ее дни рождения мы всегда отмечаем с особым трепетом в сердце. В тот день счастливый отец стоял на большой сцене, его поздравляли, но никто из этих шести тысяч человек не знал, что, едва родившись, Алиса сразу же почти умерла», - говорила Елена.

Бывшая жена Товстика вспоминала, что молилась, глядя на девочку через стекло реанимации. И случилось чудо - девочка выжила.

«Сердечко забилось, и малышка задышала. Она выдержала», - сообщила Елена.

После развода Роман оставил жене и детям большой дом на Рублевке. Кроме того, он регулярно перечисляет алименты. Однако супруга Товстика часто жалуется, что выделяемых им сумм недостаточно для обеспечения шестерых детей.

«Как-то это все не по-людски. А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!», - заявила как-то Елена.

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