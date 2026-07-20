Беспилотник не прошмыгнет: трассу, по которой снабжают Крым, полностью защитили от дронов

Особенное внимание дроны ВСУ уделяют Энергодару Фото: REUTERS.

Свой доклад глава прифронтового региона начал с главного - защиты мирного населения.

- Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, кошмарит мирное население, - сказал Балицкий.

Особенное внимание дроны ВСУ уделяют Энергодару - городу-спутнику самой крупной в Европе Запорожской АЭС. Бьют не только по системам жизнеобеспечения. Пытаются жечь аптеки, мирные дома, машины. Как и любые террористы, украинцы пытаются посеять страх…

- Ситуация сложная, но контролируемая. К сожалению, сегодня нет универсальных средств против беспилотной авиации, во всем мире нет. Но и Росгвардия, и Вооруженные силы, и администрация, весь силовой блок - все понимают задачи, - заверил Балицкий.

Но иногда беспилотники все-таки достигают цели. 15 июля ударом БПЛА был убит главный инженер АЭС Александр Яковлев. Погиб практически на боевом посту, проработав на станции больше 20 лет. Инцидент осудила даже МАГАТЭ. Правда, в официальном сообщении организация постеснялась сказать, что удар нанесла Украина…

- По вашему указанию дорога Р-280, которая снабжает Крым в том числе бензином, была взята под особый контроль. И она находится под полным контролем, - доложил Балицкий. - К чести военных, могу сказать, что значительно упала эффективность украинских дронов.

- Среди документов, которые вы подготовили, есть вопросы чисто гуманитарного характера. Что такое «Союзный проект»? - поинтересовался Путин.

Балицкий объяснил: в следующем году Бердянску, одному из самых крупных городов Запорожья, 200 лет. К этому празднику 90 российских городов и регионов пришлют в подарок по остановке. С вайфаем.

- В Бердянске мы строим практически полностью новый туристический кластер. Когда каждый приехавший - кто воевал за нашу область, кто знает просто город Бердянск - смог найти остановку своего региона.

- Мне кажется, действительно будет интересно. С удовольствием поддержу, - кивнул глава государства.

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