Герой спецоперации «Z» Павел Костенков оказал первую помощь раненому в бою

Сержант Андрей Кирьянов и Старший сержант Павел Костенков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело. «Воевать не числом, а умением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил предугадывать события: «Великие приключения начинаются от малых причин».

ВЫПОЛНИЛ БОЕВУЮ ЗАДАЧУ

Сержант Андрей Кирьянов

«На одном из тактических направлений сержант Андрей Кирьянов выполнял задачу по доставке имущества и боеприпасов подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевой задачи группа Кирьянова подверглась атаке беспилотного летательного аппарата противника. Андрей, заняв огневую позицию, огнем из стрелкового оружия уничтожил ударный БПЛА.

Благодаря профессионализму и мужеству сержанта Андрей Кирьянова боевая задача была выполнена без потерь в личном составе».

ОКАЗАЛ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Старший сержант Павел Костенков

«На одном из тактических направлений старший сержант Павел Костенков выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих.

В ходе боевых действий штурмовых подразделений Костенков, действуя в составе группы эвакуации, добрался до раненого бойца и оказал ему первую медицинскую помощь, после чего вынес его в безопасный район и организовал эвакуацию в полевой госпиталь.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Павла Костенкова боевая задача была выполнена».

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