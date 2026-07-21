Фото: Минобороны РФ

На Ореховском направлении в Запорожской области российскими штурмовыми подразделениями, входящими в состав группировки «Днепр», был успешно захвачен ключевой опорный пункт вооруженных формирований киевского режима. Эта операция, проведенная силами 42-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с подразделениями 58-й общевойсковой армии, была поддержана артиллерийским огнем и ударными дронами.

В ходе спланированной операции, начатой с воздушной разведки с применением разведывательных БПЛА, были выявлены оборонительные рубежи противника и замаскированные огневые точки. Предварительная артиллерийская подготовка и атаки FPV-дронов подготовили плацдарм для стремительного штурма. Штурмовые группы, атакуя с нескольких направлений, смогли приблизиться к позициям ВСУ и забросать их дымами и гранатами.

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Большая часть украинских военнослужащих была уничтожена в ходе завязавшегося боя, а оставшиеся, не выдержав натиска, покинули укрепления. Таким образом, опорный пункт был занят без существенных потерь со стороны российских сил, что стало возможным благодаря внезапности и скорости действий. После захвата опорного пункта начались его зачистка и укрепление.

На кадрах можно рассмотреть использование дымов и гранат, которые наши воины используют для зачистки «нор» и блиндажей противника.

Предпринятые противником попытки отбить позиции в течение суток не увенчались успехом.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 из состава гвардейского артиллерийского полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр» отсекли боевиков от основных сил, а следом нанесли точный удар, уничтожив центр управления беспилотной авиацией ВСУ.

«Корректировка огня в режиме реального времени с использованием данных с беспилотника обеспечила прямое попадание и полное уничтожение пункта управления, включая находившуюся там аппаратуру и технику», - прокомментировали в Минобороны России.

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